Detienen a 10 personas durante cateo por narcomenudeo en Maxcanú, Yucatán

Un total de 10 personas fueron detenidas durante un cateo realizado por la Fiscalía General del Estado (FGE), con apoyo de elementos de la Secretaría de Marina, en un predio de la comisaría de San Rafael, en el municipio de Maxcanú, Yucatán, ante la presunta relación del inmueble con actividades de narcomenudeo.

Durante la diligencia, siete hombres y tres mujeres fueron arrestados. En tanto, elementos de la Novena Zona Naval establecieron un perímetro de seguridad alrededor del inmueble para resguardar la zona mientras se desarrollaba el operativo.

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Tras su detención, las 10 personas quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que serán las encargadas de determinar su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las identidades de los detenidos ni se ha confirmado si durante el cateo fueron aseguradas sustancias ilícitas.