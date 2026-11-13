La Granja VIP 2026: ¿Quién va a ser el traicionado, hoy viernes 13 de noviembre?

La semana 10 dentro de La Granja VIP, ha sido una de las más polémicas y explosivas dentro del reality, donde los granjeros han dejado de lado las estrategias en equipos y han comenzado a pensar en su camino rumbo a la recta final.

Este viernes 13 de noviembre, se va a definir el futuro de varios granjeros, algunos tendrán la fortuna de su lado, mientras que otros van a subir a la placa de nominados.

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¿Quién va a ser el traicionado de la semana en La Granja VIP?

Después de ganar el Juego de Salvación, Julio Camejo tiene su lugar asegurado una semana más dentro del reality, pero también la oportunidad de sacar a uno de los nominados de la placa, aunque va a tener que sumar a otro, quien va a ser el traicionado.

Julio Camejo tiene que elegir entre Niurka Marcos, Ivonne Montero, Kevyn Contreras y Rafael Mercadante, quienes siguen en la placa de nominados, pero va a tener que subir a uno de los que no están nominados, siendo la única que tiene inmunidad Manelyk, al ser la Capataz de la semana.

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Sin duda, todo puede cambiar de un momento a otro dentro de La Granja VIP, donde se están tomando decisiones que van a marcar el rumbo de las próximas semanas.

¿A qué hora y dónde ver La Granja VIP?

Todos los detalles del reality, los podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO y por la plataforma de Disney +, la cita es en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

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