El Ayuntamiento de Palizada reconoció que carece de capacidad financiera para cubrir los laudos laborales que extrabajadores municipales ganaron mediante procesos legales, cuyo monto acumulado supera los siete millones de pesos, sin que hasta el momento la administración haya establecido una fecha para cumplir con estas obligaciones.

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El alcalde interino, Ambrosio Gutiérrez Pérez, admitió que las arcas municipales no cuentan con disponibilidad económica para responder a las sentencias emitidas a favor de exempleados, quienes recurrieron a las instancias correspondientes para reclamar el pago de sus derechos laborales tras concluir su relación con anteriores administraciones.

Respecto a la falta de cumplimiento de las resoluciones, el edil señaló que los adeudos permanecen pendientes porque el Ayuntamiento no dispone de recursos para liquidarlos, por lo que los afectados tendrán que recurrir a los entes legales que consideren pertinentes para exigir el pago.

Entre las medidas que pueden solicitar los extrabajadores se encuentra el embargo de bienes municipales, posibilidad sobre la cual Gutiérrez Pérez hizo referencia directa al inmueble que alberga las oficinas del gobierno local. “Una de ellas, por ejemplo, es el embargo. Ahí está el edificio, sin embargo. Bueno, no hay para más”, declaró.

JGH