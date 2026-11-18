La Secretaría de Salud federal aclaró que la pérdida del reconocimiento de México como país libre de transmisión autóctona de sarampión, determinada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), no significa que exista una emergencia sanitaria ni un aumento descontrolado de contagios.

Mediante un comunicado, la dependencia informó que mantiene una estrategia nacional de vacunación y vigilancia epidemiológica para interrumpir la transmisión del virus y lograr el cierre del brote durante 2027.

De acuerdo con las cifras oficiales, México registra actualmente 14 casos activos de sarampión, de los cuales 12 se concentran en Chiapas. Además, 12 estados acumulan tres meses o más sin registrar nuevos contagios.

¿Cuántas vacunas contra el sarampión se han aplicado en México?

La Secretaría de Salud detalló que entre 2025 y 2026 se aplicaron 40.9 millones de vacunas contra el sarampión, con lo que se alcanzó una cobertura poblacional de 90 por ciento, según sus estimaciones.

Actualmente, el país dispone de casi 11 millones de dosis, entre ellas 3.5 millones de vacunas triple viral destinadas a niñas y niños de seis meses a nueve años.

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También hay más de siete millones de dosis de vacuna doble viral para adolescentes y adultos de 10 a 49 años.

Las vacunas son gratuitas y pueden solicitarse en más de 21 mil puestos de vacunación. Las ubicaciones están disponibles en el portal dondemevacuno.salud.gob.mx.

México anuncia plan de 90 días contra el sarampión

La dependencia implementará un Plan de Respuesta Rápida de 90 días, dividido en dos fases y basado en los lineamientos de la OPS y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En los estados donde continúan los contagios se realizarán cercos vacunales y búsqueda activa de casos casa por casa.

En las entidades sin transmisión se mantendrán acciones de vigilancia epidemiológica para prevenir nuevos brotes.

¿Cuándo recuperará México su reconocimiento de país libre de sarampión?

La meta del Gobierno federal es interrumpir la transmisión del virus durante 2027.

#TarjetaInformativa Respecto al retiro del reconocimiento como país libre de transmisión autóctona del sarampión por parte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Secretaría de Salud informa lo siguiente: ➡️ https://t.co/37C5PMoZer https://t.co/SILendrjIL — SALUD México (@SSalud_mx) November 18, 2026

Posteriormente, México deberá acreditar al menos 12 meses consecutivos sin transmisión autóctona y presentar ante la OPS la documentación epidemiológica, de laboratorio y vacunación que permita recuperar el reconocimiento internacional.

La Secretaría de Salud reiteró que la vacunación continuará enfocada en menores de edad, personas de 10 a 49 años con esquemas incompletos, personal sanitario, trabajadores de la educación y grupos vulnerables.

IO