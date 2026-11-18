El caso de Pablo Lyle ha acaparado la atención desde hace varios años; sin embargo, todo parece indicar que las cosas cambiarían para el actor. Este miércoles 18 de noviembre, el famoso se encuentra cumpliendo 40 años, pero podría ser el último cumpleaños que pasa en una prisión de Estado Unidos.

Recordemos que, después de un accidente de auto que tuvo, su vida cambió por completo, ya que tuvo un enfrentamiento con un hombre, el cual perdió la vida, por lo que está en prisión desde 2019. Ahora se ha revelado que podría quedar en libertad en el mes de diciembre.

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¿Pablo Lyle va a quedar en libertad en diciembre?

Esta noticia fue revelada por la periodista Tanya Charry, colaboradora del programa 'El Gordo y la Flaca’, quien aseguró que las autoridades han contemplado que Pablo Lyle, pueda obtener su libertad anticipada el próximo 29 de diciembre del 2026, esto por su buen comportamiento.

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¿Por qué está en la cárcel Pablo Lyle?

En 2019, cuando iba con dirección al aeropuerto de Miami, Florida, tras una discusión entre su cuñado y el ciudadano de origen cubano, Juan Ricardo Hernández, Pablo Lyle soltó un golpe que tiró al hombre, quien tuvo un traumatismo craneoencefálico que le costó la vida días después en el hospital.

Pablo Lyle fue arrestado y salió bajo fianza, pero en abril del 2019 tuvo arresto domiciliario con grillete electrónico en Estados Unidos, tras su proceso, fue sentenciado a cinco años de prisión por el delito de homicidio involuntario.

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