Más de 3 mil establecimientos del Centro Histórico de Mérida podrán incorporarse al Programa Comercio Seguro, una estrategia del Ayuntamiento que busca fortalecer la vigilancia y la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo mediante una red de colaboración entre negocios y la Policía Municipal. Hasta ahora, 54 restaurantes afiliados a la Canirac ya cuentan con el distintivo oficial que los acredita como participantes.

La presidenta municipal, Cecilia Patrón Laviada, presentó esta iniciativa, que contempla la incorporación voluntaria y gratuita de restaurantes, hoteles, bares, farmacias, consultorios, zapaterías, cafeterías, hostales, bancos y otros establecimientos del primer cuadro de la ciudad.

Los negocios que se sumen tendrán acceso a herramientas de alerta, capacitación preventiva y coordinación con las autoridades.

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El programa tendrá cinco ejes de acción: conexión con el Centro de Control y Mando a través de un botón de alerta; videovigilancia exterior; capacitación para reducir situaciones de vulnerabilidad; registro y supervisión de recorridos de proximidad policial, así como espacios acreditados para brindar primera acogida y orientación a mujeres que requieran ayuda.

Uno de los principales mecanismos será el botón de auxilio, que permitirá solicitar apoyo sin necesidad de realizar una llamada telefónica. Cuando se active, el Centro de Control y Mando recibirá una señal con el folio, la hora y la ubicación del establecimiento, para que un operador verifique la situación y determine el envío de una unidad policial o la canalización al servicio correspondiente.

De acuerdo con la explicación de la alcaldesa, la Policía Municipal estima que puede responder en aproximadamente cinco minutos, pues los establecimientos participantes estarán dentro de un radio de cobertura relativamente pequeño, correspondiente a la zona de responsabilidad de la corporación.

La estrategia contempla que los negocios puedan compartir imágenes de sus cámaras exteriores bajo un acceso regulado, además de recibir capacitación para que sus trabajadores sepan cómo actuar ante emergencias y casos de riesgo.

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Los recorridos de proximidad policial serán registrados y supervisados mediante una aplicación móvil y una plataforma web.

Durante la presentación, el presidente de la Canaco Servytur y representante del Consejo Coordinador Empresarial, José Enrique Molina Casares, informó que la cámara ha contactado a más de 800 comerciantes del Centro Histórico para invitarlos a participar.

Por su parte, la alcaldesa destacó la importancia de proteger a quienes transitan diariamente por el primer cuadro, donde durante jornadas de alta afluencia, como las temporadas comerciales de diciembre y el Buen Fin, pueden concentrarse 350 mil personas. Los establecimientos interesados pueden esperar las visitas de la Policía Municipal, que les proporcionará un código de identificación, o comunicarse al número telefónico 070 para manifestar su interés.

Una vez aceptados, podrán descargar la aplicación municipal, recibir capacitación y colocar el distintivo oficial que permitirá a los ciudadanos identificar los negocios integrados a la red.