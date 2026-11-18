Este miércoles 18 de noviembre de 2026 se reportó el desplome de una avioneta en las inmediaciones del Aeropuerto del Norte, ubicado en el municipio de Apodaca, Nuevo León, de acuerdo con los primeros reportes sobre el incidente.
El accidente fue reportado a la altura de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, una de las principales vialidades que conectan la zona metropolitana de Monterrey con el norte del estado.
¿Qué se sabe del desplome de la avioneta en Apodaca?
Hasta el momento, no se ha confirmado el número de personas que viajaban a bordo de la aeronave, ni se dispone de información oficial sobre posibles víctimas o personas lesionadas.
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Tampoco se han dado a conocer el modelo de la avioneta, su matrícula, el punto exacto del impacto o las circunstancias en las que ocurrió el desplome.
Esperan información oficial sobre accidente aéreo en Nuevo León
Se espera que las autoridades de Protección Civil y las instancias aeronáuticas correspondientes proporcionen información sobre el incidente.
Las causas del accidente permanecen sin determinar y el reporte deberá actualizarse conforme se conozcan datos oficiales sobre los ocupantes de la aeronave y las posibles afectaciones en la zona.
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