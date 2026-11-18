Este miércoles 18 de noviembre de 2026 se reportó el desplome de una avioneta en las inmediaciones del Aeropuerto del Norte, ubicado en el municipio de Apodaca, Nuevo León, de acuerdo con los primeros reportes sobre el incidente.

El accidente fue reportado a la altura de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, una de las principales vialidades que conectan la zona metropolitana de Monterrey con el norte del estado.

¿Qué se sabe del desplome de la avioneta en Apodaca?

Hasta el momento, no se ha confirmado el número de personas que viajaban a bordo de la aeronave, ni se dispone de información oficial sobre posibles víctimas o personas lesionadas.

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Tampoco se han dado a conocer el modelo de la avioneta, su matrícula, el punto exacto del impacto o las circunstancias en las que ocurrió el desplome.

Esperan información oficial sobre accidente aéreo en Nuevo León

Se espera que las autoridades de Protección Civil y las instancias aeronáuticas correspondientes proporcionen información sobre el incidente.

Primeros reportes señalan un accidente aéreo a la altura de la carretera #Monterrey–Nuevo Laredo. ⚠️ Cuerpos de emergencia se movilizan hacia la zona. Hasta el momento, no hay información confirmada sobre víctimas ni las causas del accidente. #NuevoLeón #ÚltimaHora— Nación Norteña (@NacionNortena) Primeros reportes señalan un accidente aéreo a la altura de la carretera #Monterrey–Nuevo Laredo. ⚠️ Cuerpos de emergencia se movilizan hacia la zona. Hasta el momento, no hay información confirmada sobre víctimas ni las causas del accidente. #NuevoLeón #ÚltimaHora— Nación Norteña (@NacionNortena) November 18, 2026

Las causas del accidente permanecen sin determinar y el reporte deberá actualizarse conforme se conozcan datos oficiales sobre los ocupantes de la aeronave y las posibles afectaciones en la zona.

Información en desarrollo...

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