El Partido Verde Ecologista de México confirmó que mantiene conversaciones con el diputado federal Emilio Lara Calderón para una posible incorporación a sus filas, como parte de su estrategia de fortalecimiento político y electoral en Campeche con miras a los comicios de 2027.

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Andrés Fernández del Valle Laisequilla, encargado de Candidaturas y Proceso Electoral del PVEM en la entidad, ratificó que existen acercamientos directos con el legislador y señaló que el instituto político mantiene las puertas abiertas para sumar a otros personajes provenientes de distintas fuerzas políticas y sectores sociales.

“Se ha platicado con él y esperemos que tanto él como muchas personas más de diferentes ámbitos y diferentes colores se sigan sumando al partido, siempre y cuando sea con el tema de poder venir a abonar al crecimiento del partido”, declaró.

Aunque el dirigente partidista reconoció los diálogos activos con Lara Calderón, aclaró que su adhesión formal todavía no es oficial y puntualizó que el partido dará a conocer de manera oportuna cualquier definición o nombramiento cuando corresponda.

JGH