Un padre de familia presuntamente cansado de un joven malandro que agredió en diversas ocasiones a su hijo, empuñó un bate con el que le propinó un golpe a las afueras del CBTIS 9.

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Al respecto, el titular de la Secretaría de Educación, Seduc, confirmó que el agredido no forma parte del plantel educativo, por lo que dieron parte a la Fiscalía General del Estado, FGE, para que inicie con las investigaciones correspondientes.

El incidente ocurrió a la hora de salida, cuando presuntamente el padre de familia decidió enfrentar al sujeto, a quien responsabilizaba de las agresiones contra su hijo. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre descendió de un vehículo y lanzó un golpe con un bate, mientras la situación quedó registrada en video.

Al respecto, el secretario de Educación, Candelario Pacheco Pacheco, confirmó que la persona agredida no pertenece a la matrícula escolar del CBTIS 9 y precisó que la dependencia dio parte a las autoridades ministeriales para que se realicen las investigaciones correspondientes.

El funcionario explicó que la dirección del plantel notificó sobre el incidente ocurrido en el exterior de las instalaciones y que, como parte de los protocolos institucionales, se informó a las corporaciones de seguridad. Añadió que personal de la Fiscalía General del Estado acudió posteriormente para recabar información sobre lo sucedido.

Pacheco Pacheco también indicó que la familia del presunto lesionado no había presentado una querella formal por los hechos.

Ante esta situación, señaló que la Secretaría de Educación solicitó a la directora del CBTIS 9 gestionar talleres de atención y contención para los estudiantes, mediante el programa Convive, además de pedir la colaboración de las corporaciones policiacas, el Ejército y la Marina para desarrollar actividades de prevención y concientización.

Por su parte, Alejandro Yosafat García Villalpando, subsecretario de Operación Policial de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, confirmó que elementos policiacos atendieron un reporte por una persona lesionada frente al plantel educativo.

Detalló que, de acuerdo con los informes policiales, un hombre descendió de un vehículo Volkswagen y agredió a un joven que no era alumno regular del CBTIS 9, sino un exestudiante de esa institución, quien manifestó a los agentes que había acudido al lugar para recoger unas pertenencias que tenía pendientes y encontrarse con otro alumno.

El subsecretario explicó que los elementos brindaron atención al lesionado y que también acudió personal del programa Mujer Valiente para ofrecerle traslado a un domicilio; sin embargo, manifestó que no requería ese apoyo.

Asimismo, indicó que la corporación mantiene las indagatorias para obtener mayores datos sobre el vehículo involucrado y la identidad del presunto agresor.

Añadió que la Secretaría de Seguridad mantiene comunicación con la dirección del plantel y que existe un chat de coordinación creado desde el año pasado para atender cuestiones de seguridad vial durante los horarios de entrada y salida.

No obstante, aclaró que el incidente ocurrió en un horario distinto al que contempla la cobertura habitual de vigilancia escolar.

También señaló que la corporación está en disposición de colaborar con la Fiscalía mediante la entrega de informes policiales y la revisión de cámaras cercanas del sistema C5, en caso de que la autoridad ministerial lo solicite.

Habla presunto agresor

Luego de que se difundiera la agresión de un hombre con un bate a las afueras del CBTIS número 9, trascendió en redes sociales que el presunto agresor expuso que actuó por cuenta propia para defender a su hijo, quien supuestamente había recibido amenazas y agresiones por parte del sujeto al que golpeó.

A través de mensajes difundidos en redes sociales, el hombre aseguró que el individuo no pertenece a la comunidad estudiantil del plantel y que, presuntamente, acudía de manera recurrente a las instalaciones para molestar y agredir a los alumnos. También afirmó que su intervención no fue únicamente por la situación de su hijo, sino por otros estudiantes que habrían sido víctimas de golpes.

JGH