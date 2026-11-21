El cristal se ha convertido en una de las sustancias de mayor peso en la atención por adicciones en Yucatán. Los registros de los Centros de Integración Juvenil (CIJ) muestran que el 64.5% de sus pacientes en el estado había consumido metanfetaminas, una proporción superior al promedio nacional de 51.7%.

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En paralelo, autoridades estatales reconocen la presencia de esta droga y del fentanilo entre adolescentes, pero no han precisado cuántos menores están involucrados.

El contraste surge de los informes sobre consumo de sustancias y las declaraciones de Zayuri Valle Valencia, directora del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de Yucatán (Cepredey), quien advirtió sobre la presencia de drogas sintéticas entre jóvenes y pidió a las familias mantenerse atentas.

Durante el primer semestre del 2025, los CIJ identificaron en Yucatán a 98 pacientes con antecedentes de consumo de metanfetaminas, dentro de un universo de 152 personas atendidas.

El porcentaje estatal superó por 12.8 puntos la media del país y ubicó a Yucatán en el quinto sitio entre las entidades incluidas en la relación de mayores proporciones de consumo previo de esta sustancia entre pacientes.

Solo Tlaxcala, Estado de México, Hidalgo y Querétaro registraron porcentajes superiores dentro de esa clasificación.

El resultado no significa que seis de cada diez yucatecos consuman cristal. Se trata de personas que solicitaron atención especializada y que reportaron haber utilizado la sustancia alguna vez en su vida.

Sin embargo, el dato permite identificar su importancia dentro de los problemas relacionados con drogas que llegan a los servicios de tratamiento.

Más de mil casos vinculados al cristal

Otro registro ofrece una dimensión más amplia del problema. De acuerdo con el desglose estatal del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (Sisvea) correspondiente al 2025, difundido en septiembre, los estimulantes de tipo anfetamínico, principalmente cristal, representaron el 68.1% de los casos atendidos en centros de tratamiento y rehabilitación no gubernamentales de Yucatán.

La información publicada atribuye mil 238 registros a esas sustancias. En segundo lugar aparece el alcohol, con 240 casos, equivalentes al 13.2%, seguido de la cocaína, con 182, y la marihuana, con 123.

La diferencia es considerable: los casos atribuidos a estimulantes anfetamínicos superaron ampliamente los correspondientes a otras sustancias dentro de ese sistema de atención.

A escala nacional, el Sisvea reportó 121 mil 552 ingresos procedentes de 2 mil 121 centros de tratamiento no gubernamentales durante 2025.

Los estimulantes anfetamínicos fueron la principal droga de impacto en el 59.2% de esos ingresos, seguidos por el alcohol, con 18.7%, y la marihuana, con 9.2%.

Los dos sistemas describen fenómenos relacionados, pero utilizan criterios distintos. CIJ registra antecedentes de consumo entre sus pacientes, mientras el Sisvea identifica la sustancia principal asociada con la solicitud de tratamiento.

Por ello, sus porcentajes no deben sumarse ni interpretarse como una medición de consumo entre toda la población.

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Adolescentes, sin cifras estatales

La directora del Cepredey, Zayuri Valle Valencia, aseguró que existe consumo de cristal y fentanilo entre adolescentes yucatecos.

La funcionaria señaló que personal del organismo acude a escuelas para realizar actividades preventivas, en coordinación con docentes que pueden detectar situaciones que requieren atención.

No obstante, sus declaraciones no incluyeron cifras sobre estudiantes identificados, edades, municipios o planteles donde se hayan registrado casos.

La ausencia de esa información impide establecer si el consumo entre menores está aumentando, qué sustancias predominan en ese grupo o cuál es la magnitud real del problema.

Las estadísticas nacionales tampoco permiten atribuir automáticamente a Yucatán las tendencias del país.

La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat) 2025 encontró que el 4.1% de los adolescentes mexicanos de 12 a 17 años había consumido alguna droga ilegal en su vida, frente al 6.2% registrado en 2016.

Para los estimulantes de tipo anfetamínico, la prevalencia nacional entre adolescentes fue de 0.5%, frente al 0.6% de la medición anterior.

Fentanilo, la incógnita

La mención del fentanilo exige especial cuidado.

La Encodat 2025 registró a nivel nacional una prevalencia de consumo no médico de esta sustancia de 0.2% alguna vez en la vida y de 0.1% durante el último año. La encuesta no encontró casos declarados entre adolescentes de 12 a 17 años.

Este resultado no excluye la existencia de casos individuales, intoxicaciones o exposiciones involuntarias mediante sustancias adulteradas. Sin embargo, tampoco permite afirmar que el fentanilo tenga un consumo extendido entre estudiantes yucatecos.

El problema también aparece en las percepciones de seguridad de los habitantes.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2025 registró que el 53.4% de la población adulta de Yucatán identificó consumo de drogas en los alrededores de su vivienda.

En el 2024, el indicador fue de 51.8%, mientras que en 2023 alcanzó 53%. La encuesta también reveló que el 38.6% de los adultos tenía conocimiento de venta de drogas cerca de su domicilio.

Estas cifras no representan una medición directa de personas consumidoras ni permiten identificar las sustancias utilizadas. Reflejan el conocimiento reportado por la población sobre situaciones presentes en su entorno.

No obstante, muestran que el fenómeno está presente en la experiencia cotidiana de una parte importante de los habitantes del estado.

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Miles de consultas y acciones preventivas

El Gobierno de Yucatán reportó que durante el 2025 se realizaron 4 mil 960 consultas para tratamiento de adicciones en Mérida, Ticul, Tizimín y Valladolid.

También informó que los servicios estatales de salud efectuaron 43 mil 310 detecciones relacionadas con alcohol, tabaco y otras drogas en los 106 municipios.

A ello se sumaron 5 mil 163 pláticas preventivas, con una asistencia reportada de 51 mil 630 personas.

Valle Valencia pidió a madres y padres prestar atención a cambios de conducta y mantener comunicación con sus hijos.

JGH