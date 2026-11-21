El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos investiga una posible intrusión informática en su base de datos nacional de información criminal, utilizada por autoridades federales, estatales y locales para compartir información sobre órdenes de arresto y antecedentes penales.

De acuerdo con información difundida por CNN, que citó a dos personas familiarizadas con la investigación, el incidente afectaría al Centro Nacional de Información sobre Delitos (NCIC, por sus siglas en inglés), una herramienta de consulta para las corporaciones policiales estadounidenses.

La presunta vulneración representaría el segundo incidente de seguridad informática relacionado con sistemas del FBI en los últimos meses.

¿Qué información contiene la base de datos del FBI?

El NCIC permite a las fuerzas de seguridad de Estados Unidos intercambiar información relacionada con órdenes de aprehensión, antecedentes criminales y verificaciones de identidad.

Hasta el momento, no se ha determinado públicamente quiénes serían los responsables de la presunta intrusión ni si lograron sustraer información confidencial.

El FBI tampoco ha proporcionado detalles oficiales sobre el alcance del incidente o las medidas adoptadas para proteger el sistema.

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FBI enfrenta nueva investigación tras ataque de ShinyHunters

El posible ciberataque ocurre después de que, en septiembre de 2026, el grupo de hackers ShinyHunters presuntamente obtuvo información personal de empleados del FBI mediante una plataforma de ofertas de empleo.

Por ese caso, las autoridades estadounidenses detuvieron a un sospechoso relacionado con la vulneración informática.

La nueva investigación también coincide con una serie de interrupciones tecnológicas que han afectado a instituciones financieras y sistemas gubernamentales de Estados Unidos, aunque no se ha establecido una relación entre esos incidentes.

BREAKING: The FBI’s National Crime Information Center has been hacked. The database is used for background checks and helps law enforcement agencies across the country share critical information on warrants and wanted individuals. It remains unclear at this time what information was compromised in the breach. | @foxandfriends @foxone Stream FOX News live on FOX One for the latest coverage: https://t.co/Yt6Exq8P5w — Fox News (@FoxNews) November 21, 2026

Director del FBI defiende acciones de ciberseguridad

Tras conocerse internamente el presunto incidente, el director del FBI, Kash Patel, participó en una entrevista con Fox News, donde destacó las acciones de la administración de Donald Trump para fortalecer la seguridad informática.

Durante su intervención mencionó la Operación Winter Shield, una iniciativa dirigida a promover actualizaciones de seguridad en sistemas utilizados por empresas e infraestructura crítica.

Mientras continúan las investigaciones, las autoridades estadounidenses no han confirmado públicamente el alcance de la posible vulneración del NCIC, ni si existen afectaciones operativas para las corporaciones que consultan la base de datos.

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