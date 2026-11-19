Un joven habría resultado lesionado durante una agresión registrada la noche del miércoles 18 de noviembre en las inmediaciones del CBTIS 9, ubicado en el barrio de Santa Ana, en San Francisco de Campeche. La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana informó que continúa recabando información para identificar y localizar al probable responsable.

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De acuerdo con una versión difundida por un usuario en redes sociales, un hombre adulto habría llegado a las afueras del plantel y, tras reclamar una supuesta pelea en la que estaría involucrado su sobrino, atacó a uno de los jóvenes con un bate de aluminio, golpeándolo en dos ocasiones en la cabeza.

La misma publicación señala que el presunto agresor amenazó a quienes se encontraban en el lugar para evitar que intervinieran y posteriormente habría abordado un vehículo rojo, en el que presuntamente se llevó a dos estudiantes antes de retirarse. También circuló una fotografía en la que se observa a un joven con lesiones y sangre en la cabeza y el rostro.

En redes sociales circuló una fotografía de un joven con lesiones en la cabeza y el rostro. / Especial

Por su parte, la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana confirmó que tuvo conocimiento de los hechos ocurridos cerca del CBTIS 9 y señaló que mantiene comunicación con la dirección del plantel. Asimismo, informó que existe cobertura de vigilancia policial en la zona, principalmente durante los horarios de entrada y salida de los estudiantes.

La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana informó que recaba datos para identificar y localizar al probable responsable. / Especial

La dependencia agregó que continúa reuniendo información y elementos que permitan identificar y ubicar al probable responsable, en coordinación con las instancias correspondientes.

JGH