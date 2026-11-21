Desde la década de los 90, 11 expresidentes municipales de Quintana Roo han sido detenidos por presuntos delitos cometidos durante sus gestiones o después de ellas. Los casos más recientes son los de Carlos “N”, quien se encontraba prófugo, Roxana Lili “N” y el alcalde de Puerto Aventuras, Gilberto “N”. Los señalamientos van desde presuntos vínculos con la delincuencia organizada hasta el supuesto desvío de recursos públicos. En algunos casos, los procesos concluyeron con exoneraciones; en otros, hubo fugas y reaprehensiones.

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Carlos “N” fue presidente municipal interino de Benito Juárez del 2004 al 2005, pero 20 años después, el 9 de febrero del 2024, fue detenido en la carretera Playa del Carmen-Tulum y trasladado al penal de Apodaca, Nuevo León, por presunta administración fraudulenta.

Se fugó tras quitarse su brazalete electrónico en 2025 y fue reaprehendido este noviembre en Mérida. / Especial

En diciembre de ese año obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria en San Pedro Garza García, Nuevo León, con brazalete electrónico; sin embargo, el 26 de abril del 2025 se retiró el dispositivo y se fugó.

Permaneció prófugo durante 19 meses, hasta que el pasado 16 de noviembre fue reaprehendido en Mérida, Yucatán, por una nueva causa de administración fraudulenta y trasladado a Ciudad de México.

El primer caso de un presidente municipal detenido fue el de Jorge Arturo “N”, quien llegó como interino a Benito Juárez para concluir la administración de 1991 a 1993, tras la licencia de Mario Villanueva Madrid. Al terminar su gestión, se dio a la fuga junto con varios excolaboradores, acusados de peculado y falsificación de documentos en el caso conocido como “cheques de hule”, aunque meses después se entregó a la justicia.

Rafael Lara Lara (Benito Juárez, 1996 a 1999)

Rafael Lara Lara, alcalde de Benito Juárez durante el periodo 1996-1999, fue el segundo caso. Permaneció arraigado cerca de un año por presuntos vínculos con el narcotráfico y por su relación con el llamado “Maxiproceso” o “Caso Cancún”, pero posteriormente fue declarado inocente.

Juan Ignacio García Zalvidea, “Chacho” (Benito Juárez, 2002 a 2004)

Juan Ignacio García Zalvidea, “Chacho”, fue el primer presidente municipal de oposición en Benito Juárez. Gobernó de abril del 2002 a enero del 2004. El 20 de noviembre de 2005 fue encarcelado por presunto peculado de 125 millones de pesos durante su gestión, pero un año después, el 24 de diciembre de 2006, salió en libertad tras pagar una fianza de casi 97 millones de pesos. Posteriormente fue exonerado y declarado inocente de los cargos.

Gabriel Mendicuti Loría

Gabriel Mendicuti Loría fue el primer presidente municipal de Playa del Carmen detenido. Gobernó del 2002 al 2005 y fue arrestado el 19 de enero del 2018 en Puerto Aventuras, después de haber sido secretario de Gobierno durante la administración de Roberto “N”. Se le vinculó a proceso por el presunto desempeño irregular de la función pública, en un caso relacionado con un supuesto daño patrimonial de 534 millones de pesos. Un año después, el 19 de febrero de 2019, obtuvo su libertad, luego de que un juez determinara su no participación en el caso VIP Saesa y decretara el sobreseimiento.

Gregorio Sánchez Martínez

Gregorio Sánchez Martínez fue presidente municipal de Benito Juárez de 2008 a 2010. Cuando era candidato a la gubernatura, fue detenido el 25 de mayo de 2010 en el Aeropuerto Internacional de Cancún por agentes federales, debido a presuntos nexos con cárteles del crimen organizado, además de acusaciones por delincuencia organizada, delitos contra la salud y lavado de dinero. Sin embargo, el 15 de julio de 2011, un tribunal federal lo declaró inocente.

Edith “N” (Tulum, 2011 a 2014)

Edith “N”, primera presidenta municipal de Tulum, gobernó durante el periodo 2011-2014, pero solo permaneció un año en el cargo. El 7 de diciembre de 2012 fue detenida en un retén a la entrada de Playa del Carmen, por la causa penal 332/2012, luego de que la Auditoría Superior del Estado la acusara de malversación de fondos y uso indebido de la función pública, por un presunto fraude de 42 millones de pesos. El juez le dictó auto de formal prisión y le negó la fianza. Quedó en libertad el 11 de julio del 2014, tras obtener un amparo que redujo el monto de su caución y depositar una garantía de 23.5 millones de pesos para continuar su proceso en libertad.

Mauricio “N” (Solidaridad / Playa del Carmen, 2013 a 2016)

Mauricio “N” fue presidente municipal de Solidaridad, ahora Playa del Carmen, entre el 2013 y el 2016. Luego de perder la gubernatura frente a Carlos Joaquín González, fue capturado el 25 de enero del 2018 en Ciudad de México, donde se encontraba, por policías de la Procuraduría General de Justicia, a petición de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. Se le acusó de peculado y desempeño irregular de la función pública, por un quebranto de 754 millones de pesos durante su gestión. Fue vinculado a proceso y permaneció en prisión hasta el 8 de agosto de 2020, cuando un juez le concedió prisión domiciliaria. Desde entonces, continúa su proceso penal en libertad.

Rafael “N” (Solidaridad / Playa del Carmen, 2016)

Rafael “N” fue presidente municipal interino de Playa del Carmen de enero a septiembre del 2016, en sustitución de Mauricio “N”, cuando este último se postuló como candidato a la gubernatura. Fue detenido el 10 de abril de 2019 en Sisal, Yucatán, por una orden de aprehensión emitida por un juez de Playa del Carmen, por los delitos de peculado y desempeño irregular de la función pública, dentro de la carpeta 229/2017. Un juez le dictó prisión preventiva, pero 10 días después obtuvo el beneficio de arraigo domiciliario.

En febrero del 2020 fue sentenciado a dos años y dos meses de cárcel, además de 120 días multa, por contratar bienes y servicios de manera indebida con 16 proveedores, mediante 88 contrataciones con vicios de legalidad. Sin embargo, esa sentencia corresponde a un procedimiento distinto del que se le sigue por un presunto quebranto patrimonial de aproximadamente 111 millones de pesos.

El único alcalde de la zona maya que ha sido detenido es José Esquivel Vargas, “Chak Meex”, quien gobernó Felipe Carrillo Puerto del 2018 a 2021. El 13 de febrero del 2024, cuando era postulado por el PRD para competir nuevamente por la Presidencia municipal, fue detenido en Carrillo Puerto por la Fiscalía Anticorrupción, por el presunto uso ilícito de atribuciones y facultades del servicio público.

Se le acusó de simular sesiones de Cabildo para autorizar bonos de fin de trienio por 2.6 millones de pesos. Seis días después, el 19 de febrero de 2024, fue vinculado a proceso y se le impuso prisión domiciliaria. Unos días más tarde fue liberado de las acusaciones y se reintegró a sus negocios y a su familia. Para muchos, este caso tuvo un tinte meramente político, con el propósito de impedir que participara en la elección y que Mary Hernández pudiera reelegirse.

Detención de la exalcaldesa de Playa del Carmen, Roxana Lili Campos Miranda

La más reciente en ser detenida es Roxana Lili “N”, expresidenta municipal de Playa del Carmen del 2021 a 2024. Luego de los numerosos señalamientos contra su administración por parte del Gobierno de Estefanía Mercado, fue arrestada el pasado jueves en Ciudad de México y quedó a disposición de la Fiscalía General de la República.

La Fiscalía General del Estado informó que se le investiga por el probable uso indebido de atribuciones y facultades, relacionado con contratos para el lavado de vehículos oficiales que habrían ocasionado un perjuicio superior a 62 millones de pesos al Ayuntamiento.

Un caso adicional, aunque no se trata de un expresidente municipal, es el de Gilberto “N”, quien se desempeñaba como alcalde de Puerto Aventuras, en el municipio de Playa del Carmen, cuando fue detenido el 15 de octubre de este año por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, por su probable participación en el delito de extorsión agravada.

Los 11 casos de expresidentes municipales muestran que las detenciones pueden ocurrir años después de concluir una gestión, a partir de denuncias e investigaciones de auditorías o fiscalías.

Los procesos se prolongan mientras los exfuncionarios enfrentan prisión preventiva, prisión domiciliaria o incluso permanecen prófugos. Hasta ahora, solo uno, Rafael Castro Castro, ha recibido una sentencia en su contra por los hechos que motivaron su detención inicial.

JGH