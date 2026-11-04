Agricultura aclara que abasto de maíz blanco está garantizado pese a sequías

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural aseguró que está garantizado el abasto de maíz blanco para consumo humano en todo México y descartó incrementos en los precios de la harina y la tortilla, pese a las afectaciones por sequía en distintas regiones del país.

Mediante un comunicado difundido este miércoles 4 de noviembre, la dependencia federal respondió a información publicada por un peripódico nacional sobre los riesgos para la producción nacional del grano.

Agricultura reconoció que se han registrado condiciones de sequía en estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, pero sostuvo que la producción de las zonas de riego de Sinaloa y el sur de Sonora permitirá compensar las reducciones de las cosechas en otras entidades.

¿Aumentará el precio de la tortilla por la sequía en México?

La Secretaría de Agricultura afirmó que no se prevén aumentos en los precios de la harina y la tortilla, como resultado de los acuerdos de coordinación establecidos con la industria.

Explicó que el Gobierno federal cuenta con reservas estratégicas y mecanismos de acopio mediante Alimentación para el Bienestar, con el propósito de asegurar la disponibilidad del maíz blanco.

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Como ejemplo, destacó que Guerrero alcanzó una producción de un millón 564 mil 134 toneladas durante el ciclo agrícola 2025, de acuerdo con cifras oficiales.

¿Qué apoyos recibirán los productores de maíz?

La dependencia informó que mantiene medidas para reducir los costos de producción y financiamiento, ante la caída de los precios internacionales del maíz registrada entre agosto y octubre.

Estos apoyos buscan que los agricultores obtengan márgenes de utilidad de entre 20 y 30 por ciento, además de contemplar incentivos al precio durante la cosecha cuando sean necesarios.

Asimismo, señaló que utiliza tecnología satelital para identificar las superficies agrícolas afectadas por fenómenos climáticos y dirigir los recursos hacia los productores que requieran asistencia.

Finalmente, Agricultura reiteró que las reservas de maíz blanco y la producción prevista en el noroeste del país permitirán mantener el suministro para la industria harinera y las tortillerías tradicionales.

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