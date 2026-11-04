Aeropuerto de Cancún supera las 400 operaciones por quinto día consecutivo

Por quinto día consecutivo, el Aeropuerto Internacional de Cancún mantiene racha de más de 400 operaciones aérea en una jornada, aunque registra diversas irregularidades operativas que afectan el itinerario de viajeros, con un total de 200 vuelos observados, 34 de ellos presentaron demoras confirmadas en su programación próxima.

Esta situación impacta tanto a las llegadas como a las salidas de la terminal, por lo que se exhorta a los usuarios a mantenerse informados sobre el estatus específico de su conexión. Para este miércoles, la empresa concesionaria Aeropuertos del Sureste (Asur), informó que tenían programados 402 operaciones aéreas, de ellas 201 son llegadas e igual número de salidas, con 150 nacionales y 252 internacionales a 50 destinos.

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La programación refleja la amplia conectividad aérea del destino con ciudades de América, Europa y otros mercados internacionales, a través de 27 compañías aéreas que tienen operaciones previstas en la terminal.

Con estas 402 operaciones, la terminal aérea de Cancún mantiene una intensa actividad de conexión nacional e internacional, con enlaces que permiten la llegada y salida de pasajeros desde los principales mercados emisores de turismo hacia el Caribe Mexicano

El análisis de la operación muestra un patrón de retrasos generalizados que afecta principalmente a vuelos internacionales con origen en Estados Unidos, así como a rutas nacionales operadas por aerolíneas como Viva.

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Si bien la mayoría de las afectaciones reportan retrasos que oscilan entre los 15 y 30 minutos, existen casos específicos, principalmente en vuelos de conexión nacional, que superan la hora de espera, alcanzando hasta 160 minutos. Esta dispersión en los tiempos de demora sugiere una afectación operativa que se ha extendido durante la jornada matutina.

Para los pasajeros, estas irregularidades implican la necesidad de ajustar sus tiempos de traslado y espera dentro de la terminal aérea. Es fundamental recordar que la información oficial sobre cualquier cambio en los horarios de salida o llegada se encuentra disponible en los paneles informativos del aeropuerto y a través de los canales de comunicación directa de cada aerolínea.