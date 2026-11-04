Padres que abandonaron a sus hijos perderían derecho a pensión alimenticia lo decretó el Congreso de Campeche

Las madres y los padres que hayan incumplido de manera grave e injustificada con la obligación de proporcionar alimentos a sus hijas e hijos durante la infancia podrían perder el derecho a reclamarles una pensión alimenticia cuando lleguen a la edad adulta.

Así lo establece la reforma al Código Civil del Estado aprobada durante la décimo cuarta sesión del Congreso local, en la que se determinó que el abandono económico de los hijos podrá tener consecuencias legales años después.

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La modificación establece que no será necesario que haya existido una demanda durante la infancia para acreditar el incumplimiento, pues podrán presentarse sentencias, registros de deudores alimentarios y otras pruebas legales.

Los jueces deberán valorar la gravedad y duración del abandono, las posibilidades económicas de los progenitores, las aportaciones realizadas y sus necesidades actuales. La pérdida del derecho no será automática, sino que dependerá de la resolución judicial de cada caso.

La modificación establece que no será necesario que haya existido una demanda. / Alejandro Balan.

En la misma sesión, las y los diputados aprobaron reformas a la Ley de Salud del Estado para fortalecer la detección y atención oportuna de enfermedades autoinmunes, padecimientos en los que el sistema inmunológico ataca por error al propio organismo.

La modificación busca que el personal médico identifique señales de alerta desde las primeras consultas, cuente con mayor capacitación y canalice a los pacientes con especialistas cuando sea necesario, además de mejorar la coordinación entre instituciones y proporcionar información a las familias. La iniciativa surgió de una propuesta presentada por Sofía Alessandra Zetina Martínez, participante del Parlamento Juvenil 2026.

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Por otra parte, el Congreso aprobó un exhorto dirigido a la Secretaría de Administración, Finanzas y Planeación y a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario para que consideren recursos en el Presupuesto de Egresos 2027 destinados a construir, rehabilitar y dar mantenimiento a caminos saca cosecha en el municipio de Carmen, particularmente en Sabancuy, Mamantel, Aguacatal, Conquista Campesina y otras comunidades rurales.

Asimismo, se aprobó otro exhorto a las autoridades estatales y federales competentes para evaluar las condiciones de carreteras y caminos rurales de Calakmul, priorizar su mantenimiento, rehabilitación o reconstrucción y revisar cinco obras carreteras recientemente inauguradas, a fin de verificar su calidad, seguridad, condiciones actuales y los recursos públicos invertidos. También se solicitó fortalecer la coordinación institucional para atender los tramos que conectan con comunidades rurales e indígenas.

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