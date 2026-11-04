Filtro de redes sociales falla en salón de belleza y el video se hace viral

Una ida al salón de belleza terminó siendo un momento que se ha hecho viral en las redes sociales, todo por un filtro que falló en el momento menos indicado, dejando ver el verdadero rostro de la clienta.

El momento fue publicado en Instagram por el perfil de Massiel Cruz Beauty Salon, lugar que se encuentra en Washington Heights, Nueva York, en el video aparece el personal peinando a una mujer, quien no logró darse cuenta que el filtro falló.

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Video se hace viral por falla de filtro de redes sociales

El filtro tenía el objetivo darle una mejor vista la clienta, quien con la herramienta de la tecnología, se veía mucho más joven y con rasgos más definidos. Sin embargo, por un momento el efecto se perdió y mostró el rostro al natural de la persona que se estaba peinando.

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La situación no pasó por desapercibida, ya que los usuarios de redes sociales hicieron muchos comentarios sobre el tema, al mismo tiempo comenzaron a compartir el momento, el cual ya es viral en las plataformas digitales.

Algunos usuarios han comenzado un debate sobre el uso de las herramientas tecnológicas en las redes sociales, donde se pueden cambiar la apariencia de las personas, pero en esta ocasión las cosas no salieron de la forma esperada, ya que el salón de belleza ya es viral.

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