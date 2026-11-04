Harfuch anuncia decomiso de más de 43 millones de pesos en CDMX; detienen a presunto líder de lavado de dinero

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre el aseguramiento de más de 43 millones de pesos en efectivo y la detención de Bojun “N”, identificado como presunto líder de una red de lavado de dinero vinculada con una organización criminal.

Mediante un mensaje publicado este miércoles 4 de noviembre en su cuenta de X, el funcionario detalló que el operativo se realizó en un inmueble de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, donde fueron localizadas cantidades de dinero en moneda nacional y dólares estadounidenses.

De acuerdo con García Harfuch, el detenido también estaría relacionado con actividades de extorsión a comerciantes y tráfico de personas, por lo que las autoridades mantienen abiertas las investigaciones sobre sus presuntas operaciones delictivas.

¿Qué aseguraron las autoridades durante el cateo en Miguel Hidalgo?

El titular de la SSPC explicó que el operativo fue realizado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la SSPC y la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante la intervención, las autoridades aseguraron más de 43 millones de pesos en efectivo, así como droga, cartuchos, vehículos y documentación que podría aportar información sobre las operaciones financieras de la presunta organización criminal.

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García Harfuch también reconoció la colaboración de las autoridades capitalinas y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

¿Quién es Bojun “N”, detenido por presunto lavado de dinero?

Según las investigaciones federales, Bojun “N” es señalado como posible responsable de dirigir una estructura dedicada al lavado de dinero que operaba al servicio de un grupo delictivo.

Personal de @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico aseguró más de 43 millones de pesos en efectivo, entre moneda nacional y dólares, durante un cateo en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. En esta acción fue detenido Bojun “N”, identificado como presunto líder de una red de lavado de dinero al servicio de una organización criminal y relacionado con extorsiones a comerciantes y tráfico de personas. También se aseguraron droga, cartuchos, vehículos y documentación relacionada con la investigación. Agradecemos el apoyo y la colaboración de las autoridades de la Ciudad de México y de @SSC_CDMX. Las investigaciones sobre esta célula delictiva continúan. Seguiremos investigando las estructuras financieras de las organizaciones criminales para quitarles capacidad de operación y combatir la extorsión y la violencia que dañan a las familias. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 4, 2026

El funcionario indicó que las indagatorias continuarán para identificar las estructuras financieras utilizadas por esta organización y establecer sus posibles vínculos con delitos como la extorsión y el tráfico de personas.

Finalmente, García Harfuch aseguró que el Gobierno federal mantendrá las operaciones para debilitar las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales y reducir su capacidad de operación.

IO