Belinda sorprende en el Mundial 2026 con outfit de miles de cristales Swarovski; ¿Cuánto vale?

Belinda, una de las grandes estrellas de la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo 2026, acaparó todas las miradas al presentarse junto a Los Ángeles Azules para interpretar el éxito "Por ella", luciendo un espectacular e imponente atuendo cubierto por miles de cristales Swarovski.

El estilismo, diseñado a medida por el creativo mexicano Juan Carlos Plasencia en colaboración con la firma The Weird Market, sorprendió a los seguidores de la artista. Sin embargo; fue en redes sociales en donde usuarios quedaron anonadados pues expertos en moda señalaron que la prenda podría valer miles de dólares.

Noticia Destacada Mundial 2026: México rompe maldición e impone récords que hacen temblar hasta a los más grandes

Esto vale la prenda que usó Belinda para la inauguración del Mundial 2026

La prenda diseñada por Juan Carlos Plasencia, busca fusionar un estilo urbano con un glam chic y nostalgia de los años 2000. Lo interesante de la prenda es que cada uno de los cristales fueron aplicados a mano uno a uno, logrando un degradado que iba del azul al rosa y que destellaba con cada reflector del estadio superando los 80 mil cristales.

Más allá del brillo sobre el escenario, el valor estimado del conjunto ha dejado boquiabiertos a muchos; expertos en moda señalan que una pieza de esta complejidad técnica y exclusividad de materiales podría superar fácilmente los 100 mil dólares; sorprendiendo a muchos usuarios de redes.

A pesar del despliegue de lujo y el trabajo artesanal detrás de la prenda, el look no se salvó de la controversia. En redes sociales la conversación se dividió drásticamente: mientras sus fieles seguidores aplaudieron la propuesta vanguardista y el brillo imponente de la cantante, otros usuarios lanzaron duras críticas argumentando que la combinación era “muy casual”.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal