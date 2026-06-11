Mundial 2026: República Checa deja escapar la ventaja y cae ante Corea del Sur

Corea del Sur se recuperó de un gol en contra para derrotar 2-1 a la República Checa y sumar sus primeros tres puntos en el Grupo A de la Copa Mundial 2026, celebrado en Guadalajara.

Los coreanos ganaron con anotaciones de Hwang Inbeom y Oh Hyeong Gyu, luego de que los checos habían tomado ventaja con un gol de Ladislav Krejci.

En la primera mitad, los dos equipos se neutralizaron con lucha en la mitad de la cancha y escasas llegadas al área. Corea estuvo más cerca del gol con un buen remate de Kang In Lee, detenido por el guardameta Matej Kovar, y una jugada de peligro de Heung Min Son.

En la segunda mitad, Corea se afianzó y sacó ventajas. En el minuto 55 volvió a estar cerca del gol con un remate de Min Son. Sin embargo, cuando mejor jugaban los coreanos, los checos tomaron ventaja: en un tiro de esquina, Krejci sacó provecho de la mala marca y de cabeza puso el 0-1 en el minuto 59.

Los checos se replegaron y recibieron castigo con un elegante gol de Inbeom en el 67, quien hizo un regate fuera del área y de derecha puso el balón en un ángulo para el 1-1. Ambos equipos se volcaron por el gol de la victoria; los coreanos fueron dominantes y lo confirmaron en el minuto 80 con un balón de Inbeom a Oh Hyeong Gyu, quien metió el balón en la red para firmar el 2-1 definitivo.

Tras los partidos de la jornada, México y Corea lideran el Grupo A con un triunfo, en tanto que República Checa y Sudáfrica suman un revés.

En la segunda jornada, el próximo jueves 18, Corea enfrentará a México en Guadalajara y la República Checa a Sudáfrica en Atlanta.

Goles: 0-1, m.59: Ladislav Krejci; 1-1, m.67: Hwang Inbeom; 2-1, m.80: Oh Hyeong Gyu. Árbitro: Amin Mohamed Omar (Egipto).