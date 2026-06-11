Presuntos criminales atacan un bar en Playa del Carmen; no se reportan lesionados ni detenidos

Presuntos criminales a sueldo rafaguearon las instalaciones de un bar en la ciudad de Playa del Carmen, no se reportan lesionados ni detenidos, solo el miedo en la zona comercial.

Los ataques criminales ocurrieron contra la fachada del bar “Las Palmeras” antes “Las Hamacas”, ubicado sobre la 30 avenida entre la Avenida Juárez y calle 2 norte, en pleno centro de esta ciudad, a un costado opera una farmacia, un restaurante y en frente otros negocios de telas.

Según testigos, al escuchar los disparos de inmediato solicitaron el apoyo a las autoridades policiales para su intervención, minutos después generó una rápida movilización de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Los oficiales al corroborar los hechos acordaron la escena criminal para proteger las huellas y pruebas que servirían como evidencia para esclarecer el ataque.

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Más tarde, llegaron los peritos de la Fiscalía General de Quintana Roo para levantar los indicios, realizar los análisis del ataque para iniciar las investigaciones correspondientes.

En tanto que agentes de la Policía Municipal desplegaron un operativo de búsqueda, pero rastrearon a presuntos sospechosos sin resultados.

De acuerdo con los primeros reportes preliminares, al interior del bar había parroquianos festejando el triunfo de México, sin embargo, luego de la balacera se olvidaron de eso, aunque no salieron ya que personal de seguridad cerró el portón del establecimiento para prevenir ataques directos a la gente.