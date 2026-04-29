Campeche enfrenta retos para aumentar participación ciudadana en elecciones 2027

En la presentación de los Conteos Censales de Participación Ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE), la consejera presidenta interina del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), Clara Concepción Castro Gómez, planteó que los dos retos principales de las elecciones del 2027 serán que aumente la votación y las candidaturas de los grupos prioritarios.

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Las acciones afirmativas, aceptó, todavía no se reflejan en los comicios para los aspirantes a los cargos de elección popular que se reconocen afrodescendientes, indígenas y LGBTIQ+.

Además, destacó la participación ciudadana en las comunidades rurales con un mayor porcentaje de sufragios en comparación con las zonas urbanas, en donde se pensaría que acudiría un mayor número de votantes.

La directora de Educación Cívica y Capacitación Electoral, Berenice León, hizo la explicación de la plataforma digital a estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Campeche.

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JGH