Policías decomisan vehículos por polarizado ilegal y falta de documentos en Campeche

Elementos policiales activaron un operativo persuasivo en el que aseguraron tres vehículos y una motocicleta sobre la avenida Pedro Sáinz de Baranda, a la altura del muelle de Camino Real, debido a irregularidades relacionadas con el polarizado y la falta de documentación.

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Durante el despliegue, los agentes realizaron inspecciones preventivas a conductores que circulaban por la zona, ya que dicha arteria, que conecta con la avenida Costera, Benito Juárez y el Periférico, es identificada por su alto flujo vehicular. En el sitio se detectaron unidades que no cumplían con las normas viales, principalmente por vidrios polarizados fuera de lo permitido y la ausencia de papeles en regla, procediendo al decomiso de las tres unidades particulares y la motocicleta.

Las unidades fueron retiradas de la vía pública con grúa y puestas a disposición de las instancias correspondientes para los trámites administrativos. Cabe destacar que, pese al incidente, no se reportaron personas detenidas ni puestas a disposición de la Fiscalía, ya que no se detectaron hechos delictivos, tratándose únicamente de infracciones al reglamento de tránsito.

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JGH