Incendio en Siglo XXI no afectó vuelos en el Aeropuerto de Campeche

Pese al gran incendio que se registró en terrenos de la zona de Siglo XXI, en el Aeropuerto Internacional de Campeche no hubo afectaciones en ninguno de los seis vuelos programados durante este día.

Personal de la terminal aérea destacó que los dos vuelos comerciales y los cuatro privados operaron sin ninguna novedad.

Cabe destacar que el siniestro reportado generó una gran expectativa entre los campechanos, ya que la densa columna de humo pudo apreciarse desde diferentes puntos de la ciudad.

El siniestro provocó expectativa y preocupación entre ciudadanos campechanos. / Especial

Hasta el momento se habla de aproximadamente 8 hectáreas siniestradas en las inmediaciones de Siglo XXI; sin embargo, las autoridades de Protección Civil continúan vigilando el área para evitar que el fuego se reavive.

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JGH