¿Por qué hospitalizaron de emergencia a Luis Miguel en Nueva York?

La información fue dada a conocer en el programa El Gordo y La Flaca, donde la periodista Gelena Solano aseguró que el intérprete ingresó a un hospital desde el pasado lunes 11 de mayo acompañado por su pareja, Paloma Cuevas, y uno de sus asistentes.

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De acuerdo con los reportes, el llamado “Sol de México” habría sido internado tras presentar presuntos problemas cardíacos, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre el diagnóstico médico del artista.

“Luis Miguel fue ingresado en un hospital de la ciudad de Nueva York y se encuentra en observación”, informó la colaboradora del programa, quien citó fuentes cercanas a la producción.

Según la periodista, Paloma Cuevas no se habría separado del cantante desde su ingreso al centro médico y ha permanecido junto a él durante toda la semana.

Aunque no se reveló el nombre del hospital donde permanece internado, se detalló que el lugar cuenta con especialistas reconocidos para atender este tipo de padecimientos.

Por otra parte, la creadora de contenido Jacqueline Martínez “Chamonic” señaló en redes sociales que el cantante presuntamente comenzó a sentirse mal y fue llevado por su novia a revisión médica, donde habrían detectado un problema relacionado con el corazón.

Hasta ahora, ni Luis Miguel ni integrantes de su equipo de trabajo han emitido algún comunicado oficial para confirmar o desmentir la información sobre su estado de salud.

Los reportes también indican que el cantante podría abandonar el hospital la próxima semana si evoluciona favorablemente.