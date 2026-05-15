Detienen a "Megan" en Ciudad del Carmen tras intentar apuñalar a un ciudadano

La tranquilidad de la colonia El Playón se vio interrumpida por una fuerte movilización policiaca y ciudadana, luego de que un hombre identificado como “Megan” fuera señalado de intentar apuñalar a un ciudadano cuando este se encontraba llenando un garrafón de agua en una expendedora ubicada sobre la calle 37.

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De acuerdo con los primeros reportes, el presunto agresor se acercó al ciudadano para pedirle algunas monedas; sin embargo, al recibir una negativa debido a que la víctima se encontraba ocupada, reaccionó de manera violenta. Testigos señalaron que el sujeto sacó un cuchillo de sierra y lanzó un ataque directo contra la espalda del hombre, quien estuvo a punto de ser lesionado gravemente.

Afortunadamente, el arma blanca se dobló y terminó quebrándose al momento del intento de agresión, lo que evitó que el ciudadano resultara herido. Tras el fallido ataque, el sospechoso emprendió la huida rumbo a la avenida Periférica Norte.

La víctima anunció que presentará una denuncia formal ante la Fiscalía. / Israel Lozano

La reacción de varios ciudadanos fue inmediata, ya que algunos motociclistas comenzaron a perseguir al presunto agresor hasta darle alcance a las afueras de una conocida tienda de materiales, donde lograron someterlo antes del arribo de las autoridades.

Elementos de la Policía Estatal Preventiva acudieron al lugar para asegurar al detenido, quien fue entregado por los mismos ciudadanos. Durante su aseguramiento, el sujeto manifestó que atacó al hombre porque consideró que le había contestado mal, aunque aseguró que ya no volvería a meterse con él.

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Minutos después arribaron más vecinos de la zona, quienes señalaron al detenido como presunto responsable de otros robos y ataques ocurridos recientemente en el sector, situación que incrementó la tensión entre los presentes.

Finalmente, el individuo fue trasladado y puesto a disposición de la Vicefiscalía Regional para el deslinde de responsabilidades y el inicio de las investigaciones correspondientes. Por su parte, la víctima informó que interpondrá una denuncia formal para que el caso continúe por la vía legal y se determine la situación jurídica del presunto agresor.

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JGH