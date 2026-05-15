¿Quién ganó Exatlón México 2026 hoy 15 de mayo? Resultado EN VIVO

La novena temporada de Exatlón México llega a su desenlace este viernes 15 de mayo con una final que ha generado enorme expectativa entre los seguidores del reality deportivo.

Después de más de 32 semanas de competencia, los finalistas ya están definidos y esta noche buscarán convertirse en los nuevos campeones del programa en una batalla que promete intensidad y emoción hasta el último circuito.

En la rama femenil, la disputa por el campeonato será entre Mati Álvarez y Evelyn Guijarro, luego de que Evelyn lograra imponerse a Paulette Gallardo en las semifinales.

Por su parte, en la categoría varonil, los finalistas son Mario Osuna y Alexis Vargas, quien sorprendió durante toda la temporada con destacadas actuaciones pese a ser considerado uno de los novatos del programa.

Sin embargo, en redes sociales comenzaron a circular diferentes filtraciones y rumores sobre los posibles ganadores de la temporada 2026 de Exatlón México.

De acuerdo con insiders y páginas dedicadas al reality, los supuestos campeones serían Mati Álvarez y Mario Osuna, resultado que todavía no ha sido confirmado oficialmente por la producción.

En caso de concretarse este escenario, Mati levantaría su quinto título dentro de Exatlón México, consolidándose como una de las atletas más dominantes en la historia del programa.

Mientras tanto, Mario Osuna lograría convertirse en bicampeón del reality tras una temporada en la que mantuvo regularidad y protagonismo en los circuitos.

La transmisión de la gran final comenzará este viernes a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, a través de Azteca Uno, además de su plataforma digital y aplicación oficial.