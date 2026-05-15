Santos ya tendría nuevo DT: Renato Paiva volvería a la Liga MX ¿Quién es?

De acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, el conjunto lagunero alcanzó un acuerdo de palabra con el estratega portugués Renato Paiva, quien firmaría contrato por dos temporadas para tomar el mando del equipo.

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El reporte señala que ambas partes ya tendrían prácticamente cerrada la negociación y únicamente faltarían detalles administrativos y el intercambio de documentos para oficializar la llegada del entrenador europeo.

Con este movimiento, Renato Paiva volvería al futbol mexicano luego de sus etapas al frente de Club León y Toluca, donde dejó números positivos y logró consolidar estilos ofensivos en sus equipos.

Durante su paso por la Liga MX, el técnico portugués acumuló un total de 56 partidos dirigidos, con saldo de 25 victorias, 15 empates y 16 derrotas.

En su primera experiencia con León, Paiva dirigió 18 encuentros, consiguiendo seis triunfos, cuatro empates y ocho derrotas. Además, su equipo marcó 25 goles y recibió 30 anotaciones.

Posteriormente, vivió una etapa más sólida con Toluca, donde permaneció entre el Clausura y Apertura 2024. Con los Diablos Rojos dirigió 44 partidos y registró 22 victorias, 12 empates y 10 derrotas, además de un destacado balance ofensivo con 88 goles anotados.

La directiva de Santos Laguna buscaría que la experiencia y el estilo ofensivo de Paiva ayuden al club a recuperar protagonismo luego de torneos complicados en la Liga MX.