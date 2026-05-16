Mujer llevada al hospital tras impactar su motocicleta contra un vehículo en Campeche

Un fuerte accidente de tránsito registrado sobre la avenida Cuatro Carriles dejó como saldo a una mujer gravemente lesionada, luego de que la motocicleta que conducía se impactara contra la parte trasera de un automóvil particular. La víctima tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital debido a las severas heridas que presentaba en el rostro.

Los hechos ocurrieron frente a la gasolinera Servifácil, en un tramo de alta circulación vehicular, donde una mujer se desplazaba a bordo de una motocicleta semi automática de la marca Italika, color verde con negro, con placas del estado de Campeche, con dirección hacia el Rastro Municipal.

De acuerdo con los primeros reportes y el peritaje preliminar, la motociclista no habría guardado la distancia de seguridad necesaria, por lo que terminó impactándose violentamente contra la parte trasera de un automóvil BYD color negro, también con placas del estado de Campeche, que transitaba en el mismo sentido.

Tras el fuerte impacto, la conductora de la motocicleta salió proyectada y sufrió lesiones graves en el rostro, lo que alarmó a automovilistas y ciudadanos que se encontraban en la zona. Testigos acudieron de inmediato para brindarle apoyo y tratar de estabilizarla mientras llegaban los cuerpos de emergencia.

Minutos después, paramédicos arribaron al sitio para brindarle atención prehospitalaria y posteriormente trasladarla al área de urgencias de un hospital, donde quedó bajo observación médica debido a la gravedad de las heridas.

En el lugar del accidente quedaron ambas unidades con importantes daños materiales, siendo la motocicleta la más afectada, al quedar prácticamente destruida en la parte frontal.

Elementos de Tránsito y Vialidad acudieron para realizar las diligencias correspondientes, controlar el tráfico vehicular y ordenar el traslado de los vehículos al corralón municipal como parte del procedimiento legal. El caso fue turnado a la Fiscalía para el deslinde de responsabilidades.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la mujer lesionada.