Cruz Azul silenció el Jalisco y vuelve a una Final tras cinco años

La gran Final del Clausura 2026 ya tiene a su primer invitado. Cruz Azul derrotó 2-1 a Chivas de Guadalajara en el Estadio Jalisco y selló su pase con marcador global de 4-3, regresando a la disputa por el título después de casi cinco años de ausencia.

En una semifinal intensa y llena de emociones, la escuadra celeste mostró mayor contundencia en los momentos clave y supo resistir la presión rojiblanca en un estadio completamente lleno que acompañó al Guadalajara hasta el último minuto.

El encuentro comenzó con intensidad desde los primeros instantes. Apenas al minuto cinco, Jeremy Márquez aprovechó un rechace de la defensa rojiblanca para sacar un potente disparo que venció a Óscar Whalley y adelantó a la Máquina en el marcador global.

La respuesta de Chivas llegó casi de inmediato. Dos minutos más tarde, Omar Govea encontró un balón fuera del área y disparó con potencia para superar a Kevin Mier y devolver el empate tanto en el partido como en la eliminatoria.

A pesar del empate, Cruz Azul continuó generando peligro constantemente. Christian Ebere, Rodolfo Rotondi y José Paradela pusieron a trabajar en repetidas ocasiones a Óscar Whalley, quien se convirtió en figura al evitar varios goles con atajadas decisiva.

📹 | Aquí la anotación de Govea que emparejó los cartones.

Es la segunda anotación del dorsal 6 Rojiblanco en la Liga BBVA MX y ambos han sido desde afuera del área.

ℹ️: @osigs@Chivas 1-1 @CruzAzul | 🔴⚪️🆚 🚂

*Marcador global: CHI 3-3 CAZ#LaFiestaDeLaAfición | #ConMéxicoC26… https://t.co/qPMAIF8tpQ pic.twitter.com/KIVgEEsohE — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) May 17, 2026

Por parte del Rebaño, Bryan “Cotorro” González estuvo cerca de marcar con un par de remates de cabeza que fueron contenidos por Kevin Mier, otro de los protagonistas de la noche en Guadalajara.

Ya en la segunda mitad, la presión celeste terminó encontrando recompensa. Al minuto 66, José Paradela disparó desde fuera del área y el balón terminó desviándose en Diego Campillo antes de entrar a la portería rojiblanca para el 2-1 definitivo.

📹 | Aquí la anotación de Govea que emparejó los cartones.

Es la segunda anotación del dorsal 6 Rojiblanco en la Liga BBVA MX y ambos han sido desde afuera del área.

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Tras el gol, el técnico Gabriel Milito mandó toda la artillería ofensiva al campo en busca del empate global, pero Chivas no logró encontrar claridad en los últimos metros pese a los intentos de Hugo Camberos, Sergio Aguayo y el propio González.

El cierre del encuentro también estuvo marcado por la polémica, luego de que los rojiblancos reclamaran una posible mano de Gabriel Fernández dentro del área al minuto 80, acción que el árbitro César Arturo Ramos decidió no señalar.

Con el silbatazo final, Cruz Azul confirmó su regreso a una Final de Liga MX por primera vez desde el Guard1anes 2021, torneo en el que consiguió su último campeonato. Ahora, la Máquina espera rival entre Pumas UNAM y Pachuca para disputar el título del Clausura 2026.