Así se juega la Gran Final de la Liga MX 2026: clasificados, fechas y horarios

Cruz Azul es el primer clasificado a la gran final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. La Máquina logró amarrar su boleto tras derrotar de visitante 1-2 a las Chivas del Guadalajara en el Estadio Jalisco, sellando un marcador global de 4-3 a su favor.

Al momento, el conjunto celeste se encuentra a la espera de su rival por el título, el cual se definirá este domingo 17 de mayo en el partido de vuelta entre Pachuca y Pumas.

¿Cuándo se juega la gran final del fútbol mexicano? Fechas y probables horarios

Aunque el rival de Cruz Azul todavía está por confirmarse, los días para disputar la serie por el campeonato ya están estipulados por el reglamento de la Liga MX:

Final de Ida: Jueves 21 de mayo de 2026

Final de Vuelta: Domingo 24 de mayo de 2026

Horarios probables: Siguiendo la tendencia de las liguillas anteriores y los acuerdos televisivos, se prevé que el duelo de ida se dispute a las 21:00 horas, mientras que la gran vuelta en domingo se juegue en el horario estelar de las 20:00 horas (Tiempo del Centro de México).

Las sedes definitivas y los horarios oficiales se darán a conocer este lunes.

¿Quién pasa en vivo la final de la Liga MX y dónde se podrá ver por TV y online?

La transmisión en vivo de la Final del Clausura 2026 se repartirá dependiendo de qué equipo clasifique como rival de Cruz Azul, aunque la gran final de vuelta está asegurada por las principales cadenas:

Televisión Abierta: La opción principal para disfrutar ambos encuentros en señal abierta será a través de Televisa (Canal 5 o Las Estrellas) y TV Azteca (Canal 7), cadenas que suelen compartir los derechos de los duelos de Cruz Azul y de las instancias definitivas.

Televisión por Cable: Los partidos estarán disponibles en sistemas de paga a través de las señales de TUDN y, en caso de que clasifique el Pachuca, también mediante Fox Sports.

Online y Streaming: Para ver el partido por internet y plataformas digitales, la opción principal será ViX Premium. Adicionalmente, si los Tuzos del Pachuca avanzan a la final, el duelo donde jueguen como locales podrá seguirse de manera gratuita online por el canal de YouTube de Claro Sports y de paga por Fox One.