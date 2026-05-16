OMS declara emergencia internacional por brote de ébola en África; ¿debemos preocuparnos?

La Organización Mundial de la Salud declaró este domingo una emergencia de salud pública internacional por una rara cepa de ébola que ha provocado la muerte de decenas de personas en la República Democrática del Congo y un deceso en Uganda.

La OMS "determina que la enfermedad del ébola causada por el virus de Bundibugyo en la República Democrática del Congo y en Uganda constituye una emergencia de salud pública de preocupación internacional (PHEIC, en inglés)", señaló el organismo de salud global en Ginebra en un comunicado.

Agregó que el brote "no cumple con los criterios" para ser calificado como una pandemia, por ahora.

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