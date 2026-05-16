Claudia Sheinbaum supervisa obras del Tren Maya y del puerto en Progreso

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó Progreso, Yucatán, para supervisar las obras del Tren Maya, además de los trabajos del puerto.

La mandataria compartió en sus redes sociales fotografías del recorrido realizado a lado de autoridades estatales, incluyendo al gobernador Huacho Díaz Mena.

Durante el recorrido, la mandataria federal revisó los avances de los trabajos de infraestructura estratégica que forman parte del desarrollo del sureste del país, así como las acciones de modernización del puerto, considerado uno de los principales puntos logísticos de la región.

Autoridades federales y estatales acompañaron a Sheinbaum durante la supervisión, en la que se detallaron los progresos de las obras y los siguientes pasos del proyecto.

La visita forma parte del seguimiento a proyectos prioritarios del Gobierno de México en materia de conectividad, transporte y desarrollo económico en la península de Yucatán.