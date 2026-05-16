Corea del Sur anuncia convocatoria final para enfrentar a México en el Mundial 2026

La selección de Corea del Sur presentó oficialmente su convocatoria definitiva para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo en el que compartirá escenario con México en uno de los encuentros más esperados de la fase de grupos.
El combinado asiático dio a conocer la lista de futbolistas elegidos para representar al país en la justa mundialista, manteniendo una base sólida de jugadores con experiencia internacional y presencia en ligas europeas. La convocatoria también incluye jóvenes talentos que han destacado en los últimos meses dentro del futbol asiático.
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Entre las principales figuras destacan nombres como Son Heung-min, referente y capitán del equipo, además de otros elementos que militan en competiciones de alto nivel y que buscarán convertir a Corea del Sur en una de las selecciones protagonistas del torneo.
La escuadra surcoreana llegará al Mundial con el objetivo de superar la fase de grupos y repetir actuaciones destacadas como las que ha tenido en anteriores ediciones de la Copa del Mundo. El duelo ante México aparece como uno de los compromisos clave para definir posiciones dentro del sector.
Por su parte, la selección mexicana continúa afinando detalles para encarar el torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, donde el Tricolor intentará aprovechar la localía para competir por un papel histórico en la competencia.
El enfrentamiento entre México y Corea del Sur genera expectativa debido al historial reciente entre ambas selecciones y al estilo dinámico que suele caracterizar al conjunto asiático, especialmente en torneos internacionales.
Porteros
- Kim Seung-gyu
- Bum-keun Song
- Hyeon-woo Jo
Defensas
- Kim Moon-hwan
- Kim Min-jae
- Kim Tae-hyeon
- Jin-seop Park
- Young-woo Seol
- Jens Castrop
- Ki-hyuk Lee
- Tae-seok Lee
- Han-beom Lee
- Yu-min Cho
Mediocampistas
- Kim Jin-gyu
- Jun-ho Bae
- Seung-ho Paik
- Hyun-jun Yang
- Ji-sung Eom
- Kang-in Lee
- Dong-gyeong Lee
- Jae-sung Lee
- In-beom Hwang
- Hee-chan Hwang
Delanteros
- Heung-min Son
- Hyeon-gyu Oh
- Gue-sung Cho