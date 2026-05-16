Corea del Sur anuncia convocatoria final para enfrentar a México en el Mundial 2026

La selección de Corea del Sur presentó oficialmente su convocatoria definitiva para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo en el que compartirá escenario con México en uno de los encuentros más esperados de la fase de grupos.

El combinado asiático dio a conocer la lista de futbolistas elegidos para representar al país en la justa mundialista, manteniendo una base sólida de jugadores con experiencia internacional y presencia en ligas europeas. La convocatoria también incluye jóvenes talentos que han destacado en los últimos meses dentro del futbol asiático.

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Entre las principales figuras destacan nombres como Son Heung-min, referente y capitán del equipo, además de otros elementos que militan en competiciones de alto nivel y que buscarán convertir a Corea del Sur en una de las selecciones protagonistas del torneo.

La escuadra surcoreana llegará al Mundial con el objetivo de superar la fase de grupos y repetir actuaciones destacadas como las que ha tenido en anteriores ediciones de la Copa del Mundo. El duelo ante México aparece como uno de los compromisos clave para definir posiciones dentro del sector.

Por su parte, la selección mexicana continúa afinando detalles para encarar el torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, donde el Tricolor intentará aprovechar la localía para competir por un papel histórico en la competencia.

El enfrentamiento entre México y Corea del Sur genera expectativa debido al historial reciente entre ambas selecciones y al estilo dinámico que suele caracterizar al conjunto asiático, especialmente en torneos internacionales.

Porteros

Kim Seung-gyu

Bum-keun Song

Hyeon-woo Jo

Defensas

Kim Moon-hwan

Kim Min-jae

Kim Tae-hyeon

Jin-seop Park

Young-woo Seol

Jens Castrop

Ki-hyuk Lee

Tae-seok Lee

Han-beom Lee

Yu-min Cho

Mediocampistas

Kim Jin-gyu

Jun-ho Bae

Seung-ho Paik

Hyun-jun Yang

Ji-sung Eom

Kang-in Lee

Dong-gyeong Lee

Jae-sung Lee

In-beom Hwang

Hee-chan Hwang

Delanteros