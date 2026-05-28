Lluvias intensas en Campeche: Cómo evitar electrocutarte en las calles ante las inundaciones y rayos

Las intensas lluvias que azotan este jueves al estado de Campeche, con pronósticos de precipitaciones puntuales intensas que podrían alcanzar entre los 75 y 150 milímetros en algunas zonas, han puesto en riesgo a cientos de ciudadanos que transitan por la vía pública. Las tormentas eléctricas y la rápida acumulación de agua aumentan considerablemente el peligro de sufrir electrocuciones debido a cables caídos, postes dañados o corrientes energizadas sobre el piso mojado.

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Ante este panorama, la Secretaría de Protección Civil y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) emitieron un llamado urgente para extremar precauciones ante el paso de la onda tropical número 2 y la interacción de una vaguada sobre el Golfo de México.

Si la tormenta lo sorprende mientras camina, viaja en bicicleta o espera el transporte público, siga estas recomendaciones esenciales de seguridad para salvaguardar su vida:

Piden a la población buscar refugios cerrados y evitar resguardarse bajo árboles o estructuras metálicas altas. / Lucio Blanco

Busque refugio de inmediato: Dirígete a un edificio cerrado, una vivienda o un vehículo con las ventanas completamente arriba. Evite resguardarse bajo los árboles, especialmente si son altos o se encuentran aislados, ya que actúan como pararrayos naturales.

Dirígete a un edificio cerrado, una vivienda o un vehículo con las ventanas completamente arriba. Evite resguardarse bajo los árboles, especialmente si son altos o se encuentran aislados, ya que actúan como pararrayos naturales. Manténgase alejado del agua acumulada: El agua de lluvia es una alta conductora de electricidad si existe un cable caído o una fuga de corriente cercana. Evite caminar por charcos, banquetas inundadas o calles con agua estancada.

El agua de lluvia es una alta conductora de electricidad si existe un cable caído o una fuga de corriente cercana. Evite caminar por charcos, banquetas inundadas o calles con agua estancada. No se acerque a infraestructuras eléctricas: Mantenga una distancia considerable de postes de alumbrado público, transformadores, cajas de control y cables colgantes. Aunque no observe chispas, asuma siempre que todo cable caído se encuentra energizado; jamás intente moverlo.

Mantenga una distancia considerable de postes de alumbrado público, transformadores, cajas de control y cables colgantes. Aunque no observe chispas, asuma siempre que todo cable caído se encuentra energizado; jamás intente moverlo. Evite portar objetos metálicos: Durante una tormenta eléctrica, no utilice paraguas con varillas de metal, bastones, bicicletas o monopatines, ya que estos materiales funcionan como conductores de energía.

Durante una tormenta eléctrica, no utilice paraguas con varillas de metal, bastones, bicicletas o monopatines, ya que estos materiales funcionan como conductores de energía. Adopte la posición de seguridad si no hay refugio: Si se encuentra en un área abierta sin opción a resguardo, agáchese con las rodillas juntas y coloque las manos sobre las orejas (posición fetal baja) para minimizar el área de contacto con el suelo. Nunca se acueste por completo sobre el piso.

Recomiendan alejarse de postes y transformadores. / Lucio Blanco

Medidas adicionales en el hogar y reportes

Las autoridades también aconsejan desconectar los aparatos electrónicos en casa antes de salir, evitar el uso de teléfonos fijos y no tocar tuberías o grifos metálicos mientras persista la actividad eléctrica. En caso de detectar un cable caído en la vía pública, reporte la situación de inmediato a la CFE a través de la línea 071 o comuníquese con Protección Civil, evitando en todo momento aproximarse al lugar del desperfecto.

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