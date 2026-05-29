Entregan boletos para el Mundial 2026 en la mañanera; jóvenes ganadoras irán a la inauguración y partidos de México

El Gobierno de México entregó este viernes 29 de mayo los boletos del Mundial de Futbol 2026 que fueron puestos a concurso como parte de las actividades del Mundial Social, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

La dinámica estuvo dirigida a mujeres jóvenes de entre 16 y 25 años, quienes participaron mediante videos en los que mostraron sus habilidades con el balón y compartieron un mensaje sobre por qué querían asistir a la Copa del Mundo.

De acuerdo con Rommel Pacheco Marrufo, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, se recibieron más de mil videos que cumplieron con los criterios establecidos.

Las encargadas de evaluar las participaciones fueron la periodista deportiva Gabriela Fernández de Lara, la futbolista profesional Charlyn Corral y la árbitra Katia Itzel García, quienes eligieron a cuatro ganadoras.

¿Quiénes ganaron boletos para el Mundial 2026?

Durante la conferencia se anunció que Karla Itzel Peña Vilchis, de la Ciudad de México, obtuvo el boleto para asistir al partido que se jugará en Guadalajara. En la presentación se destacó que una de sus ídolas futbolísticas es Charlyn Corral.

También se informó que Dayra Yaretzi Díaz, originaria de Oaxaca, ganó el boleto para el partido que se disputará en Monterrey. Ambos accesos fueron entregados como parte de la dinámica impulsada por la Secretaría de Turismo.

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En el caso de la inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México, Brianna Ameli Medina Cortez ganó el boleto donado por la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada Molina.

Por su parte, Yolett Cervantes Cuaquehua, originaria de Tlaquilpa, Veracruz, obtuvo el boleto donado por la presidenta Claudia Sheinbaum para asistir al partido inaugural del torneo.

Sheinbaum destaca talento de las jóvenes futbolistas

Claudia Sheinbaum reconoció el esfuerzo, la disciplina y la pasión de las participantes, al señalar que las ganadoras no acudirán al Mundial en representación de una funcionaria, sino de México.

La mandataria pidió a la Conade mantener contacto con las jóvenes que participaron en el concurso para impulsar su integración en equipos y torneos.

También destacó que el futbol femenil debe tener mayor presencia en el país y llamó a los clubes profesionales a fortalecer sus canteras desde edades tempranas, tanto en categorías femeniles como varoniles.

Sheinbaum sostuvo que el Mundial 2026 no debe limitarse a los partidos en los estadios, sino convertirse en un evento con impacto social, capaz de promover el deporte, la convivencia y la construcción de paz.

#MañaneraDelPueblo | La periodista deportiva @gabyfernandezdl destacó el esfuerzo de las jóvenes mexicanas en esta iniciativa y detalló que Karla Itzel Peña Vilchis obtuvo el boletos para asistir al partido que jugará la Selección de México en Guadalajara, #Jalisco, y Dayra… pic.twitter.com/wTWh74GGFv — Canal Catorce (@canalcatorcemx) May 29, 2026

Mundial Social suma más de un millón de niñas, niños y jóvenes

Rommel Pacheco informó que el Mundial Social ha tenido una participación de más de un millón 200 mil niñas, niños y jóvenes de primaria, secundaria, bachillerato y alto rendimiento.

También participaron más de 96 mil equipos y más de 28 mil escuelas en distintas etapas municipales, estatales y nacionales. De ese proceso surgieron 24 equipos finalistas que disputan la gran final en el Estadio Olímpico Universitario.

El titular de la Conade explicó que, además, se identificaron 106 niñas y niños con alto potencial deportivo, quienes podrán ser canalizados hacia la Supercopa, selecciones por categoría y semilleros de equipos profesionales.

CDMX prepara festivales, canchas renovadas y “ola mundialista”

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló que la Ciudad de México ha impulsado distintas actividades para que el Mundial se viva más allá de los estadios. Entre ellas mencionó la rehabilitación de más de 500 canchas de futbol, así como la organización de 18 festivales futboleros con pantallas, actividades culturales y deportivas.

Además, anunció que el próximo 6 de junio se realizará la gran ola mundialista en Paseo de la Reforma, con la que se buscará romper un Récord Guinness y reunir a miles de personas antes de la inauguración.

#MañaneraDelPueblo | La arbitra Katia Itzel García entregó el boleto que donó la presidenta @Claudiashein para asistir a la inauguración del #Mundial2026, obtenido por Yolett Cervantes Cuaquehua, originaria de #Veracruz. pic.twitter.com/7WmmROSw0F — Canal Catorce (@canalcatorcemx) May 29, 2026

Cultura presenta canción especial para el Mundial

Como parte de las actividades, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, presentó una versión especial de “La niña futbolista”, canción original de “Patita de Perro”, interpretada por Julieta Venegas junto con un ensamble coral de jóvenes del Conservatorio Nacional de Música y otras invitadas.

La producción fue grabada en Estudios Churubusco y forma parte de los esfuerzos culturales para acompañar el Mundial con un mensaje de igualdad, inclusión y participación de las mujeres en el futbol.

Con estas acciones, el Gobierno federal busca que el Mundial 2026 deje un legado deportivo y social en México, especialmente entre niñas, jóvenes y comunidades que ven en el futbol una vía de participación, disciplina y desarrollo.

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