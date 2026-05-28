Bienestar entrega insumos agrícolas por 100 mdp en Tenabo en beneficio de 17 mil productores

Un total de 17 mil productores serán beneficiados con el programa del Bienestar mediante la entrega de insumos agrícolas para el presente ciclo 2026, con semillas y fertilizantes, informó Roxana Ribera Peña, directora de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDA), quien indicó que los municipios con mayor inversión agrícola son Hopelchén, Tenabo, Hecelchakán y Campeche, entre otros beneficiados con dos bultos de semilla y 12 bultos de fertilizante por persona.

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La cancha de usos múltiples del campo deportivo 20 de Noviembre fue sede para la entrega de los insumos, con una inversión cercana a los 100 millones de pesos, destinados al campo campechano. En el evento estuvieron presentes Mariela Sánchez Espinosa, presidenta municipal de Tenabo, así como la gobernadora Layda Sansores San Román, entre otras autoridades que acudieron a la entrega simultánea de semillas y fertilizantes para fortalecer la producción agrícola.

La entrega de los insumos fue dirigida principalmente a productores maiceros, quienes escogieron el tipo de apoyo necesario según el suelo que cultivan, como en el caso de Hopelchén y Hecelchakán. Entre los beneficiados estuvieron el comisario Moisés Euán Dzul, de Emiliano Zapata, Tenabo, así como Pedro Uicab Uicab, quien agradeció el apoyo otorgado para los productores del campo. También recibieron apoyos productores de Dzitbalché.

Al lugar arribó Carlos Baqueiro Cáceres, coordinador de la Secretaría de Desarrollo Rural (SADER), quien fue abordado por productores inconformes por la falta de apoyos al campo. Entre ellos estuvieron Lázaro Tun Medina, Virgilio Moo López y Nicolás Uc Poot, quienes solicitaron su intervención y señalaron que el Gobierno del Estado aún no ha entregado la parte proporcional de apoyos al campo de 180 pesos, mientras que la Federación ya cumplió con más del 70 por ciento de los pagos.

Los productores de Tenabo fueron los únicos que recibieron directamente sus fertilizantes en los tráileres que llegaron al campo deportivo. Entre los beneficiados estuvo el excomisario José Alonso Euán López, además de otros productores que pagaron el 50 por ciento de dos bultos de semilla y el otro 50 por ciento correspondiente al fertilizante, confiando en obtener una buena cosecha durante este año.

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