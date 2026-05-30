Vandalizan escuela de Conafe en Champotón; destruyen material de 40 alumnos

Una escuelita de la Conafe ubicada en la colonia Linda Vista, en Champotón, fue vandalizada, destruyendo todo el material escolar y didáctico que utilizan los alumnos para su respectivo desarrollo académico.

Así lo informó Raquel Delgado, presidenta de los padres de familia, quien acompañada por varios tutores confirmó que ya presentaron la respectiva denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam) con sede en Champotón. De acuerdo con los afectados, no hubo robo de pertenencias, sino únicamente un acto vandálico.

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“Nos dimos cuenta el día de ayer cuando venimos temprano a trabajar. Al abrir el salón encontramos todo roto. El módem de internet, las libretas de los niños, pegamentos, pinturas, así como el material de limpieza que proporciona el Conafe”, explicó.

Respecto a la denuncia, asentada en la Carpeta de Investigación CI-2026-320, detalló que ahora únicamente esperan la realización del peritaje oficial.

“Ya presentamos una denuncia, sólo estamos esperando a que venga la Fiscalía a realizar las investigaciones correspondientes”, añadió.

Piden apoyo ciudadano

Escuela de Conafe suspenderá actividades tras sufrir daños por vandalismo

Ante esta situación, que afecta a un total de 40 alumnos de preescolar, primaria y secundaria, los padres de familia solicitaron el apoyo de la ciudadanía mediante donaciones de libretas, pinturas, crayolas y útiles escolares en general, señalando que las actividades educativas se verán suspendidas temporalmente.

Por su parte, Isabel Laynes, madre de familia, hizo un llamado a la solidaridad de la población para ayudar a los estudiantes afectados. Asimismo, pusieron a disposición el número 982 129 16 49 para recibir información y coordinar las donaciones destinadas a la escuela.