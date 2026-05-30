Combi de Megacable omite alto y provoca accidente con motociclista en Campeche

Un joven motociclista resultó herido al ser atropellado por una camioneta en calles de la colonia Polvorín, luego de que el conductor presuntamente no respetara su señal de alto. Debido al percance fue necesaria la presencia de paramédicos y elementos de seguridad pública.

El accidente ocurrió cuando el jinete transitaba con preferencia sobre la calle Punta Maxtun, y al llegar al cruce con la calle Libertad fue embestido por una camioneta que invadió su paso.

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Por la fuerza del impacto, la motocicleta quedó prácticamente destruida, mientras que el conductor sufrió una lesión en la pierna izquierda.

Al lugar arribaron paramédicos y policías, quienes brindaron atención al afectado y lograron estabilizarlo en el sitio.

Posteriormente, las partes involucradas llegaron a un acuerdo para la reparación de los daños, por lo que el incidente no pasó a mayores, aunque dejó importantes pérdidas materiales y un lesionad