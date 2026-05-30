Síguenos

Última hora

Campeche

¡Macabro hallazgo en Carmen! Encuentran presuntos restos humanos junto a la carretera

Campeche / Sucesos

Combi de Megacable omite alto y provoca accidente con motociclista en Campeche

Un joven motociclista resultó lesionado luego de ser impactado por una camioneta que presuntamente no respetó una señal de alto en la colonia Polvorín.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

30 de may de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Motociclista resulta lesionado tras ser atropellado en la colonia Polvorín
Motociclista resulta lesionado tras ser atropellado en la colonia Polvorín / Dismar Herrera

Un joven motociclista resultó herido al ser atropellado por una camioneta en calles de la colonia Polvorín, luego de que el conductor presuntamente no respetara su señal de alto. Debido al percance fue necesaria la presencia de paramédicos y elementos de seguridad pública.

El accidente ocurrió cuando el jinete transitaba con preferencia sobre la calle Punta Maxtun, y al llegar al cruce con la calle Libertad fue embestido por una camioneta que invadió su paso.

Zanja ocupa gran parte de la calle y preocupa a familias de Champotón

Noticia Destacada

Vecinos de Champotón exigen reparación de peligrosa zanja en la colonia Nueva Esperanza

Por la fuerza del impacto, la motocicleta quedó prácticamente destruida, mientras que el conductor sufrió una lesión en la pierna izquierda.

Al lugar arribaron paramédicos y policías, quienes brindaron atención al afectado y lograron estabilizarlo en el sitio.

Posteriormente, las partes involucradas llegaron a un acuerdo para la reparación de los daños, por lo que el incidente no pasó a mayores, aunque dejó importantes pérdidas materiales y un lesionad

Te puede interesar