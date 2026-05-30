Vecinos de Champotón exigen reparación de peligrosa zanja en la colonia Nueva Esperanza

Una zanja ubicada en la calle 17-B, en la zona conocida como La Privada de la colonia Nueva Esperanza, en Champotón, continúa representando un riesgo para conductores, motociclistas y peatones, denunciaron habitantes del sector.

Anaberta Ávila Ehuán señaló que el problema persiste desde hace varios años sin que se hayan realizado trabajos de reparación, por lo que pidió la intervención de las autoridades competentes para atender la situación antes de que ocurran accidentes de mayor gravedad.

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“Que vengan a checar cómo está la calle. Abarca todo. Se dificulta porque se va haciendo más hondo y ahorita con las lluvias que vienen, pues más empeora el asunto”, expresó.

La vecina también solicitó que se revisen diversas fugas de agua que existen en las inmediaciones de la vialidad, ya que considera que contribuyen al deterioro del terreno y al crecimiento del socavón.

Vecinos exigen atención urgente a calle deteriorada en Nueva Esperanza

“Las lluvias y las fugas de agua van llenando ese hueco y se le dificulta a las personas”, añadió.

De acuerdo con los habitantes, la zanja ha provocado varios percances, principalmente entre motociclistas que transitan por la zona. Por ello, insistieron en la necesidad de una reparación urgente que garantice la seguridad de quienes utilizan diariamente esta vialidad.

Los vecinos esperan que las autoridades municipales realicen una inspección y establezcan medidas correctivas antes de que las condiciones climáticas agraven aún más el problema.