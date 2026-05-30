PSG es bicampeón de Europa: derrota al Arsenal en penales y levanta otra Champions League

El Paris Saint-Germain volvió a escribir su nombre en la historia del futbol europeo. El conjunto francés se proclamó campeón de la UEFA Champions League 2026 después de superar al Arsenal en una intensa definición por penales, tras igualar 1-1 durante el tiempo reglamentario y los tiempos extra en el Puskás Arena.

La final comenzó con un golpe tempranero para los parisinos. Apenas al minuto cinco, una presión alta del Arsenal provocó un error en la salida del PSG y permitió que Kai Havertz aprovechara un balón filtrado para definir con potencia y adelantar al conjunto inglés.

Con la desventaja en el marcador, el equipo dirigido por Luis Enrique intentó reaccionar durante la primera mitad, aunque se encontró con una defensa bien organizada y varias oportunidades desperdiciadas frente al arco rival. Además, una posible mano dentro del área por parte de Bukayo Saka generó reclamos entre los jugadores franceses, pero el árbitro decidió no señalar la infracción.

Para la segunda mitad, el PSG mostró una versión mucho más agresiva. La insistencia tuvo recompensa al minuto 62, cuando una jugada protagonizada por Khvicha Kvaratskhelia terminó en penalti. Desde los once pasos apareció Ousmane Dembélé, quien engañó al guardameta David Raya para colocar el empate y devolver la esperanza a los campeones defensores.

El cierre del encuentro estuvo marcado por llegadas en ambas porterías y momentos de tensión. Sin embargo, ninguno de los dos clubes logró romper la igualdad ni en el tiempo reglamentario ni durante los 30 minutos de prórroga, obligando a que el título se definiera desde el manchón penal.

En la tanda definitiva, el PSG mostró mayor eficacia y aprovechó los errores del Arsenal para imponerse 4-3. Los parisinos concretaron cuatro de sus cinco cobros, mientras que los ingleses fallaron en momentos clave, permitiendo que el conjunto francés celebrara una nueva corona continental.

Con este triunfo, el PSG suma otro título a sus vitrinas y reafirma su dominio en el futbol europeo. Además, el club francés aseguró su presencia en futuras competencias internacionales, incluyendo la próxima edición de la Copa Intercontinental y el Mundial de Clubes.

Para el Arsenal, la derrota representa un duro golpe después de una destacada campaña en Europa, aunque el equipo londinense dejó una imagen competitiva al pelear hasta el último instante por el trofeo más importante del continente.