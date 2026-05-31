Pese a reportes, poste deteriorado de la CFE amenaza con desplomarse en Champotón

Pese a los constantes reportes ciudadanos, la estructura de concreto de un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) continúa agrietándose y deteriorándose, lo que incrementa el riesgo de un colapso en pleno Centro de la cabecera municipal.

La zona afectada registra una gran afluencia diaria debido a la presencia de viviendas, comercios locales y un paradero de combis foráneas; a pesar del peligro latente, las medidas correctivas por parte de la empresa paraestatal han sido nulas.

José Lara Medina, transeúnte abordado en el lugar, reconoció que las condiciones del soporte eléctrico representan un grave peligro para peatones, conductores, comercios y hogares. “Es muy peligroso en esta temporada porque el poste se está cuarteando más. Corre el riesgo de que en cualquier momento se venga abajo y le caiga a alguna persona o a un automóvil”, advirtió. Ante este panorama, Lara Medina urgió la intervención de la CFE para reemplazar la estructura de concreto antes de que ocurra un accidente severo.

Por su parte, la ciudadana Yolanda Montalvo señaló que en esa arteria vial se registran accidentes de manera frecuente, por lo que teme que el día menos pensado un vehículo termine impactando la dañada base. “En alguna ocasión ya se le reportó a la comisión, pero no han hecho nada. Está completamente agrietado”, concluyó, alertando además que con la llegada de la temporada de lluvias la situación del suelo y la estructura podría agravarse.

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JGH