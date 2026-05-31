Italia activa alerta sanitaria por posible caso de ébola en Cerdeña; paciente llegó desde Congo

El Ministerio de Salud de Italia activó los protocolos sanitarios correspondientes tras detectar un posible caso de ébola en Cagliari, capital de la isla de Cerdeña.

El paciente es un hombre que regresó recientemente de Kinshasa, en la República Democrática del Congo, país donde se mantiene activo un brote de esta enfermedad.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre llegó el sábado a Roma en un vuelo procedente de África y después tomó una conexión hacia Cerdeña. Ya en la isla, reportó fiebre y tos leve durante un par de días, por lo que las autoridades sanitarias locales iniciaron una investigación epidemiológica.

¿Qué se sabe del posible caso de ébola en Italia?

La autoridad sanitaria determinó que el paciente había visitado a familiares en Kinshasa a principios de mayo, aunque no salió de la capital congoleña. Este dato es relevante porque el brote actual se ubica en la provincia de Ituri, una zona alejada de Kinshasa.

Aun así, el hombre fue hospitalizado en un área de aislamiento mientras se esperan los resultados de las pruebas. El Ministerio de Salud italiano informó que mantendrá actualizaciones oficiales conforme avance la evaluación epidemiológica.

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Italia mantiene bajo el riesgo sanitario

Las autoridades italianas señalaron que, por ahora, la situación no se considera alarmante. También recordaron que dos personas analizadas recientemente en el hospital Sacco de Milán, tras regresar de Uganda, dieron negativo al virus del ébola.

El brote identificado en Ituri corresponde a la cepa Bundibugyo del ébola, una variante que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, puede tener una tasa de letalidad de entre 30 y 50 por ciento. Actualmente no existe una vacuna autorizada ni un tratamiento específico para esta cepa.

Ebola, sospetto caso a Cagliari. Paziente ricoverato in ospedale https://t.co/GlPpkbyZ0e — Sky tg24 (@SkyTG24) May 31, 2026

Pese a la activación de protocolos, el Ministerio de Salud insistió en que el riesgo para Italia sigue siendo muy bajo, mientras el paciente permanece bajo vigilancia médica y se confirman los resultados de laboratorio.

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