Alerta ambiental en Chetumal: Asentamientos ilegales destruyen el 50% de La Sabana

Los asentamientos irregulares han puesto en grave riesgo el cuerpo de agua conocido como La Sabana, el cual presenta una afectación estimada en el 50 por ciento debido a la acumulación de desechos en su interior y a la proliferación de tiraderos clandestinos en sus alrededores.

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De acuerdo con la titular de la delegación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Érika Ramírez Méndez, actualmente es común encontrar en este ecosistema residuos domésticos, neumáticos, muebles e incluso colchones. Además, como consecuencia del crecimiento urbano desordenado, diversas áreas del humedal están siendo rellenadas de manera ilegal con cascajo, lo que provoca graves alteraciones en el flujo natural del agua y fragmenta el ecosistema en distintas secciones.

Ramírez Méndez insistió en que la expansión descontrolada de estas colonias irregulares disminuye la capacidad hidráulica del vaso lacustre. Ante el aumento de estas prácticas ilícitas, la funcionaria afirmó que se mantiene una vigilancia permanente en los terrenos federales de la zona que son utilizados como basureros clandestinos.

La delegada advirtió que quienes sean sorprendidos incurriendo en estas conductas podrían enfrentar sanciones económicas superiores a los 200 mil pesos, además del aseguramiento de las herramientas, maquinaria y unidades vehiculares empleadas para dañar el ecosistema. Asimismo, recordó que la legislación ambiental contempla responsabilidades penales que alcanzan penas de hasta nueve años de prisión para quienes ocasionen perjuicios severos a los cuerpos de agua.

Finalmente, consideró fundamental emprender campañas específicas para la preservación y limpieza del lugar con el objetivo de revertir los daños. Explicó que mantener el equilibrio ecológico de este humedal es vital para disminuir el riesgo de inundaciones durante la temporada de lluvias en Chetumal, ya que funciona como una zona natural de captación y desfogue de escurrimientos pluviales.

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JGH