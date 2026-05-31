Tren Maya estrenará ruta diaria entre Chetumal y Bacalar

A partir de mañana, la infraestructura ferroviaria del Tren Maya ampliará sus operaciones en el sur del Estado con la implementación de un nuevo itinerario diseñado específicamente para cubrir el trayecto entre la capital y Bacalar. Este servicio busca consolidarse como una alternativa de movilidad regular que se integre a la dinámica cotidiana de habitantes y visitantes en esta zona de la entidad.

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La logística operativa establece que el primer convoy partirá de la estación de Chetumal con destino al Pueblo Mágico a las 6:00 horas. Por otra parte, el recorrido de regreso desde la terminal de Bacalar hacia la capital quintanarroense está programado para las 14:30 horas. Estos horarios fueron definidos con el propósito de atender las necesidades de traslado detectadas en el flujo diario de usuarios entre ambas localidades.

Para la comunidad estudiantil que se desplaza diariamente entre estos puntos, el nuevo esquema ofrece una opción de transporte puntual que facilitará la asistencia a sus respectivos centros educativos. De igual forma, la medida tendrá un impacto directo en la actividad turística de la región, ya que los visitantes que decidan hospedarse en Bacalar contarán con una alternativa que les permitirá retornar a Chetumal durante la tarde, favoreciendo la conexión directa con los vuelos programados desde el aeropuerto capitalino.

El alcance de esta conectividad también beneficiará a la población que requiere movilizarse por cuestiones laborales, trámites administrativos o actividades comerciales. La eficiencia en los tiempos de desplazamiento por vía férrea se perfila como una opción competitiva frente a los medios terrestres convencionales, al buscar reducir los márgenes de retraso en las llegadas y salidas.

Ante el inicio de operaciones bajo este esquema, las instancias responsables solicitaron a los diversos prestadores de servicios turísticos —entre ellos hoteleros, operadores de excursiones, agencias de viajes y restauranteros— colaborar activamente en la difusión del itinerario. El objetivo es garantizar que tanto residentes como turistas cuenten con información oportuna para planificar sus actividades, aprovechando la nueva conexión ferroviaria en el sur de Quintana Roo.

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JGH