Reanuda operaciones el Circuito Metropolitano del Va y Ven en Mérida luego de 10 días de protesta

Luego de 10 días, este domingo 31 de mayo reanudó operaciones con normalidad el Circuito Metropolitano de Mérida, informó la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY).

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Detalló que desde la mañana de este domingo la ruta Circuito Metropolitano ya se encuentra en marcha y operando de manera habitual para brindar servicio a las y los usuarios.

Al respecto, la Agencia de Transporte de Yucatán mantiene vigilancia permanente a través del equipo de inspección y el Centro de Control y Monitoreo, para supervisar su funcionamiento y garantizar un servicio seguro, eficiente y de calidad.

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Por otra parte, también confirmó que desde este mismo día, la app Va-Y-Ven ya se encuentra funcionando con normalidad, visualizando todas las rutas del transporte.