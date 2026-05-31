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Yucatán / Mérida

Reanuda operaciones el Circuito Metropolitano del Va y Ven en Mérida luego de 10 días de protesta

La Agencia de Transporte supervisa las operaciones del Circuito Metropolitano de Mérida.

Por Redacción Por Esto!

31 de may de 2026

1 min

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Ya opera con normalidad el Circuito Metropolitano de Mérida
Ya opera con normalidad el Circuito Metropolitano de Mérida / Especial

Luego de 10 días, este domingo 31 de mayo reanudó operaciones con normalidad el Circuito Metropolitano de Mérida, informó la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY).

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Detalló que desde la mañana de este domingo la ruta Circuito Metropolitano ya se encuentra en marcha y operando de manera habitual para brindar servicio a las y los usuarios.

Al respecto, la Agencia de Transporte de Yucatán mantiene vigilancia permanente a través del equipo de inspección y el Centro de Control y Monitoreo, para supervisar su funcionamiento y garantizar un servicio seguro, eficiente y de calidad.

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Por otra parte, también confirmó que desde este mismo día, la app Va-Y-Ven ya se encuentra funcionando con normalidad, visualizando todas las rutas del transporte.

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