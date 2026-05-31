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Choque entre dos motociclistas en Playa del Carmen deja un herido de gravedad

Dos motociclistas chocaron de frente sobre la Avenida Loros y Constituyentes en Villas del Sol de Playa del Carmen.

Por Gustavo Escalante

31 de may de 2026

1 min

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El motociclista herido de gravedad fue trasladado al hospital
El motociclista herido de gravedad fue trasladado al hospital / Gustavo Escalante

Un choque brutal entre dos motociclistas resultaron con lesiones uno de gravedad, paramédicos de Protección Civil de Playa del Carmen atendieron a los motonetos luego de ser valorados fueron trasladaron a un hospital para que recibiera atención médica.

Los hechos ocurrieron sobre la Avenida Loros y Constituyentes en Villas del Sol de esta ciudad del Carmen, donde dos motociclistas se dieron un encontronazo debido al exceso de velocidad y la falta de precaución al momento de realizar una maniobra.

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De acuerdo a información preliminar, uno de los motociclistas, al parecer es un trabajador presuntamente intentó realizar una maniobra sobre la Avenida Constituyentes pero sin tomar sus precauciones, y justo en ese momento se acercaba la otra motocicleta provocando el encontronazo brutal.

Testigos de los hechos de inmediato solicitaron el apoyo a las autoridades municipales, aunque los primeros en llegar en la escena fueron agentes del Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género (GEAVIG) quienes pasaban por la zona.

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Minutos después del impacto entre dos motociclistas arribaron los paramédicos de Protección Civil y otra de servicios de emergencias quienes de inmediato brindaron los primeros auxilios, el motociclista quien al parecer se dirigía a su centro de trabajo terminó tirado sobre el duro asfaltó con graves lesiones.

Mientras que el segundo motociclista, una mujer resultón lesiones leves quien también fue atendida por los paramédicos.

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