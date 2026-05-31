Choque entre dos motociclistas en Playa del Carmen deja un herido de gravedad

Un choque brutal entre dos motociclistas resultaron con lesiones uno de gravedad, paramédicos de Protección Civil de Playa del Carmen atendieron a los motonetos luego de ser valorados fueron trasladaron a un hospital para que recibiera atención médica.

Los hechos ocurrieron sobre la Avenida Loros y Constituyentes en Villas del Sol de esta ciudad del Carmen, donde dos motociclistas se dieron un encontronazo debido al exceso de velocidad y la falta de precaución al momento de realizar una maniobra.

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De acuerdo a información preliminar, uno de los motociclistas, al parecer es un trabajador presuntamente intentó realizar una maniobra sobre la Avenida Constituyentes pero sin tomar sus precauciones, y justo en ese momento se acercaba la otra motocicleta provocando el encontronazo brutal.

Testigos de los hechos de inmediato solicitaron el apoyo a las autoridades municipales, aunque los primeros en llegar en la escena fueron agentes del Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género (GEAVIG) quienes pasaban por la zona.

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Minutos después del impacto entre dos motociclistas arribaron los paramédicos de Protección Civil y otra de servicios de emergencias quienes de inmediato brindaron los primeros auxilios, el motociclista quien al parecer se dirigía a su centro de trabajo terminó tirado sobre el duro asfaltó con graves lesiones.

Mientras que el segundo motociclista, una mujer resultón lesiones leves quien también fue atendida por los paramédicos.