Sheyla pone el ambiente durante la fiesta del Orgullo LGBTQ+

Posterior a la Marcha del Orgullo LGBTQ+ de este año, toda la comunidad que asistió al evento se dirigió hacia la Concha Acústica para disfrutar de un espectáculo preparado por la talentosa cantante Sheyla, quien se encargó de poner a bailar, cantar y disfrutar a los asistentes.

Previo al inicio de la velada, los participantes se reunieron en la Concha Acústica para prepararse y disfrutar de una noche llena de talento encabezada por la sinaloense Sheyla, reconocida por su potente y privilegiada voz, así como por su trayectoria en el entretenimiento, la música vernácula y la televisión en México.

Antes de su salida al escenario, el lugar se llenó de energía con las presentaciones de participantes locales, quienes lucieron sus mejores atuendos, maquillajes y estilos, destacando coloridas pasarelas preparadas especialmente para la ocasión.

Tras unas emotivas palabras de las autoridades, así como la bienvenida de los Reyes del Carnaval de Campeche y del Orgullo LGBTQ+ 2026, las luces iluminaron el recinto y las bocinas retumbaron con la vibrante voz de la artista invitada para la celebración de este año.

Entre canciones y mensajes de amor, los presentes disfrutaron del espectáculo mientras ondeaban sus banderas y abanicos, además de levantar carteles con mensajes de inclusión y respeto, en una celebración dedicada a la diversidad y la igualdad de todas y todos los campechanos.