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Quintana Roo / Cancún

Cancún será sede de encuentro internacional para combatir el sargazo: Semarnat

La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, anunció que Cancún será sede de un encuentro internacional sobre el sargazo los próximos 1 y 2 de octubre, con la participación de países del Caribe, la Unión Europea, Brasil y Japón.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

30 de jul de 2026

1 min

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Países del Caribe, la Unión Europea, Brasil y Japón participarán en la reunión sobre el sargazo.
Países del Caribe, la Unión Europea, Brasil y Japón participarán en la reunión sobre el sargazo. / POR ESTO!

Durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheibaum Pardo, se dio a conocer que la ciudad de Cancún en Quintana Roo, será sede de un encuentro nacional enfocado en el sargazo, esto confirmado por Alicia Bárcena, secretaria se SEMARNAT.

En esta reunión la cual se llevará los días 1 y 2 de octubre asistirán representantes de la Unión Europea y otras naciones interesadas en colaborar para enfrentar fenómeno que afecta a las costas de la región

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La titular de Semarnat informó que el encuentro contará inicialmente con financiamiento de la Unión Europea y reunirá países como República Dominicana, Barbados y otras naciones caribeñas interesadas en cooperar con México,

Igualmente confirmó la invitación a Brasil y Japón, este último debido a su interés en apoyar con embarcaciones especializadas para la recolección de sargazo.

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Alicia Bárcena señaló que México enfrenta actualmente uno de los mayores impactos por el arribo de la macroalga en toda la región, por lo que el encuentro permitirá compartir experiencias, fortalecer la coordinación internacional y analizar nuevas alternativas para atender el fenómeno.

La reunión se desarrollará en Cancún los días 1 y 2 de octubre, como parte de los esfuerzos para impulsar soluciones conjuntas frente al incremento del sargazo en el Caribe.

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