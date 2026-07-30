¿Quién sale de La Casa de los Famosos México? Este sería el primer eliminado del domingo 2 de agosto?

La tensión aumenta en La Casa de los Famosos México. A pocos días del arranque de la cuarta temporada, los habitantes enfrentan su primera prueba de permanencia y las encuestas realizadas por seguidores del reality ya comienzan a mostrar quiénes tendrían mayor respaldo del público y quiénes podrían abandonar la competencia.

La lista de nominados quedó integrada por Aldo Rendón, Yanet García, Mariana Ochoa, Arantza Ruiz, Ximena Herrera, Luis Chaparro y Memo Schutz, quienes dependerán del voto de la audiencia para continuar en la casa más famosa de México.

El primero en quedar en riesgo fue Aldo Rendón, quien recibió la nominación durante la gala de estreno como parte de una dinámica especial de La Jefa. La decisión estuvo a cargo de Arantza Ruiz, quien lo señaló tras el conflicto que ambos protagonizaron en las primeras horas del reality

Aunque las encuestas que circulan en redes sociales ofrecen una idea de las preferencias del público, estos ejercicios no determinan el resultado oficial. La permanencia de cada participante depende exclusivamente de la votación realizada por los espectadores a través de los canales autorizados por la producción.

Por ello, el nombre del primer eliminado se conocerá únicamente durante la gala de eliminación encabezada por Galilea Montijo, cuando se revele cuál de los nominados recibió el menor respaldo de la audiencia.

Mientras llega ese momento, las campañas de apoyo en redes sociales continúan creciendo y cada participante busca convencer al público de mantenerlo dentro de La Casa de los Famosos México, donde las alianzas, los conflictos y las estrategias apenas comienzan.